Esporte Caso Daniel Alves: ex-companheiro no Barcelona conta como foi a reação do vestiário ao saber da prisão

Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

Dani Alves e Jordi Alba foram companheiros de Barcelona entre 2012 e 2016 e ganharam juntos uma Liga dos Campeões. Foto: Divulgação/Barcelona Dani Alves e Jordi Alba foram companheiros de Barcelona entre 2012 e 2016 e ganharam juntos uma Liga dos Campeões. (Foto: Divulgação/Barcelona) Foto: Divulgação/Barcelona

O lateral-esquerdo Jordi Alba, ex-companheiro de Daniel Alves no Barcelona, contou, em uma entrevista ao programa de TV espanhol Viajando com Chester, como foi a reação do vestiário do clube catalão ao saber da prisão do jogador de 39 anos. O brasileiro foi acusado de estuprar uma jovem de 23 anos em uma boate na Espanha.

“Estou impactado com a notícia. Não é legal, ainda mais depois de compartilhar tanto tempo com o Daniel Alves no vestiário. Nós ficamos chocados com a notícia, independente de quem seja. Estamos falando de um jogador de futebol, um companheiro de equipe que tive por anos”, disse o lateral esquerdo espanhol do Barcelona.

Embora tenha jogado com Daniel Alves por anos, Jordi Alba afirma que não entrou em contato com o brasileiro e nem com pessoas próximas após o episódio por se tratar de um assunto bastante delicado para todos.

“Eu não falei com ele ou com alguém do seu entorno. Essas são questões delicadas para todos”, concluiu.

Dani Alves e Jordi Alba foram companheiros de Barcelona entre 2012 e 2016 e ganharam juntos uma Liga dos Campeões, de 2014/15, além de três títulos do Espanhol. A dupla de laterais se reencontrou em 2021, quando o brasileiro retornou ao clube catalão após passagem pelo São Paulo.

Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro em Barcelona e, entre as provas que pesam contra o jogador, há o resultado de um teste de DNA que comprova sêmen do atleta na roupa da vítima, além de impressões digitais no banheiro do local. O lateral também já contou quatro versões diferentes dos eventos que aconteceram na noite, enquanto a vítima manteve a mesma versão dos acontecimentos.

A investigação do caso, ocorrido na boate Sutton, em Barcelona, no dia 30 de dezembro do ano passado, segue paralisada, aguardando que a Justiça encerre a discussão sobre a prova pericial, embora as investigações já tenham realizados os procedimentos principais, como depoimentos de testemunhas e análise de evidências biológicas.

Recentemente, a modelo Joana Sanz usou as redes sociais para desabafar sobre o caso do jogador e, inclusive, indicou o término de seu casamento com Daniel Alves. Joana postou em seu Instagram uma carta escrita à mão, onde diz que ama e sempre amará o marido, mas afirma que está encerrando uma etapa de sua vida que começou no dia 18 de maio de 2015, data em que os dois começaram a namorar. Eles se casaram em 2017, em cerimônia secreta em Ibiza, uma ilha na Espanha.

