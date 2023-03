Economia Ministro da Fazenda classifica anúncio do Comitê de Política Monetária como “preocupante”

Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

Fernando Haddad ressaltou, no entanto, que a relação com o Banco Central deve ser de harmonia Foto: Lula Marques/Agência Brasil Fernando Haddad ressaltou, no entanto, que a relação com o Banco Central deve ser de harmonia. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil) Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira (22) que considera “preocupante” o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) que manteve a taxa de juros básica da economia, a Selic, em 13,75%. Haddad argumentou que relatório divulgado pelo governo mais cedo apontou aumento nas receitas e diminuição no déficit para o ano. Na visão do ministro, esse seria mais um motivo para o Banco Central flexibilizar a taxa de juros.

“Eu considerei o comunicado preocupante, muito preocupante, porque hoje divulgamos relatório bimestral mostrando que nossas projeções de janeiro estão se confirmando sobre as contas públicas”, afirmou o ministro da saída do ministério. “No momento em que economia está retraindo, o Copom chega a sinalizar uma subida da taxa de juros. Lemos com muita atenção, mas achamos que realmente o comunicado preocupa bastante”, continuou o ministro.

Harmonia

O ministro ressaltou, no entanto, que a relação com o Banco Central deve ser de harmonia. “Eu falei em harmonia desde a primeira entrevista, e vou continuar perseverando com esse objetivo. Nunca faltei com respeito com diretor ou com presidente do Banco Central”, afirmou Haddad.

