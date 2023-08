Em relação ao futuro, Anna afirmou que pretende fazer faculdade de Designer de Moda, utilizando a experiência que adquiriu no presídio. Antes, porém, quer ajudar na construtora do sogro. O Ministério Público de São Paulo entrou com um recurso contra a progressão de regime.

Crime

Anna Carolina e Alexandre Nardoni foram condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni em março de 2010, mas estavam presos desde 2008. O caso aconteceu na noite de 29 de março de 2008, quando a menina de apenas 5 anos foi jogada pelo pai e pela madrasta da janela do apartamento do casal na capital paulista, conforme a denúncia do Ministério Público. Isabella caiu do sexto andar.

O pai, que atualmente cumpre pena no regime semiaberto, foi condenado a mais de 30 anos de prisão, e a madrasta, a 26 anos. Jatobá trabalhou como costureira na penitenciária e conseguiu reduzir a pena. Em 2017, ela progrediu ao regime semiaberto e, antes do regime aberto, era beneficiada com as saidinhas temporárias. O casal sempre alegou inocência.