Colunistas Rodrigo Lorenzoni anuncia subcomissão para apurar ideologização na liberação de recursos da Lei de Incentivo à Cultura

Por Flavio Pereira | 17 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Deputado Rodrigo Lorenzoni denuncia que recursos de incentivo à cultura privilegiam eventos de esquerda Foto: Reprodução/Instagram Deputado Rodrigo Lorenzoni denuncia que recursos de incentivo à cultura privilegiam eventos de esquerda. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A mudança nos critérios de avaliação dos projetos da LIC (Lei de Incentivo à Cultura) no Rio Grande do Sul continua causando polêmica, não só entre os envolvidos na organização de eventos no Estado. A alteração trouxe dificuldade no acesso de recursos a iniciativas como a Feira do Livro de Porto Alegre, o Festival de Cinema de Gramado, o Acampamento Farroupilha e a Expointer, que tiveram negados seus pedidos, o que não ocorria até 2022.

Na quarta (16), o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, líder do PL na Assembleia Legislativa, denunciou a ideologização na liberação de recursos da Lei de Incentivo à Cultura, o que ele considera “assustador”. Lorenzoni anunciou a instalação de uma subcomissão na Assembléia Legislativa para ir a fundo nessa questão

“É assustador o que está sendo feito com a cultura do Rio Grande do Sul. O Acampamento Farroupilha de Porto Alegre e a Expointer, por exemplo, não terão, pela primeira vez talvez na história, acesso à Lei de Incentivo a Cultura. Mas, eventos que não têm a relevância cultural desses dois, passaram a receber recursos. E eu dou apenas dois exemplos de eventos patrocinados pela LIC: o evento ‘Lote Comuna, muito obrigado’. Um evento que, de cultura não tem nada, mas de ideologia de esquerda tem muito. Outros eventos que apoiam o movimento criminoso do MST estão recebendo recursos. Um dos argumentos do Conselho Estadual de Cultura para não liberar apoio para a Expointer é de que lá na feira se cobra 16 reais de ingresso. Mas sabem quanto o Morro Estoque cobra no “Lote Comuna” para os amigos? 300 reais. Ou seja, não estão parando de pé os argumentos do Conselho Estadual de Cultura. E nós estamos começando a concluir que há uma ação direcionada para afetar a cultura e a tradição do Rio Grande do Sul. Isso é inadmissível e começamos uma subcomissão na Assembleia Legislativa para tratar desse assunto com a seriedade que ele merece”, afirmou Rodrigo.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/rodrigo-lorenzoni-anuncia-subcomissao-para-apurar-ideologizacao-na-liberacao-de-recursos-da-lei-de-incentivo-a-cultura/

Rodrigo Lorenzoni anuncia subcomissão para apurar ideologização na liberação de recursos da Lei de Incentivo à Cultura

2023-08-17