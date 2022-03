Rio Grande do Sul Caso Rafael: Justiça nega perícia em áudio pedido pela defesa da mãe acusada de matar filho no RS

Por Redação O Sul | 29 de março de 2022

Alexandra é acusada de matar o filho, Rafael Winques, e responde por homicídio qualificado, entre outros vários crimes. Foto: Reprodução

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) negou pedido de realização de perícia em um áudio feito pela defesa de Alexandra Dougokenski, acusada de matar o filho, Rafael Mateus Winques, em Planalto, no Norte do Rio Grande do Sul. A decisão do desembargador José Antônio Cidade Pitrez, da 2ª Câmara Criminal, foi divulgada nesta terça-feira (29).

O habeas corpus, com pedido de liminar, questiona a decisão proferida pelajuíza Marilene Parizotto Campagna, da Comarca de Planalto, que, no começo da sessão de julgamento de Alexandra, no último dia 21 de março, indeferiu o pleito da defesa. Por conta dessa negativa, a banca abandonou o júri, que foi cancelado.

O habeas corpus agora deverá ser julgado pelo Colegiado da 2ª Câmara Criminal em data a ser definida.

Caso

Alexandra é acusada de matar o filho, Rafael Winques, e responde pelos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe, motivo fútil, asfixia, dissimulação e recurso que dificultou a defesa), ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime teria ocorrido entre a noite de 14 de maio de 2020 e o começo da madrugada do dia 15 de maio.

O júri de Alexandra teve início no dia 21 de março, na semana passada, no salão principal do Independente Futebol Clube, em Planalto. No começo da sessão de julgamento, a defesa da ré solicitou a realização da perícia no arquivo de áudio, que teria sido extraído do celular do pai da vítima, Rodrigo Winques. Em razão de que o prazo para requerimento de provas já havia se encerrado, a magistrada negou o pedido.

Recurso

Ao TJRS, a defesa requer a suspensão da ação penal até o julgamento do pedido de perícia. A defesa da ré solicita ainda a análise a fim de verificar se a voz é ou não de Rafael, uma vez que a data da mensagem não conferiria com a que consta na denúncia como sendo a da morte da criança.

