29 de março de 2022

Campus da Saúde deverá abrigar a Casa do Estudante Indígena.

Reunidas em uma ocupação em um prédio abandonado da prefeitura da prefeitura de Porto Alegre, estudantes indígenas da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) receberam uma boa nova. A universidade confirmou nesta terça-feira (29) que o Campus da Saúde deverá abrigar a Casa do Estudante Indígena, uma demanda antiga do grupo.

A estimativa é de que a mudança dos cerca de 80 indígenas que estudam na instituição ocorra em abril. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis anunciou que o prédio onde funcionava a creche da instituição, um espaço arborizado e com área comum, será adaptado para servir de moradia a alunos e alunas indígenas.

No começo do mês de março, estudantes indígenas dos povos Kaingang, Xokleng e Guarani ocuparam o prédio onde funcionou a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio (Smic) de Porto Alegre, na entrada do Túnel da Conceição, e que hoje está abandonado. Desde então, os alunos reivindicavam a construção de uma Casa do Estudante Indígena.

