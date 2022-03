Política Ministro do Supremo ordena instalação imediata de tornozeleira em Daniel Silveira; deputado diz que não aceitará

Por Redação O Sul | 29 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Alexandre de Moraes autorizou oficiais de Justiça a cumprirem a ordem, se necessário, dentro das dependências da Câmara. Foto: Reprodução Alexandre de Moraes autorizou oficiais de Justiça a cumprirem a ordem, se necessário, dentro das dependências da Câmara. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta terça-feira (29) a instalação imediata de tornozeleira eletrônica no deputado Daniel Silveira (União Brasil-RJ).

O ministro autorizou a Polícia Federal e a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a cumprirem a decisão dentro da Câmara dos Deputados, se necessário. Silveira disse em discurso no plenário que não aceitará.

Na sexta-feira (25), Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinou a aplicação de novas medidas restritivas ao deputado, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de participar de eventos públicos.

Silveira é réu no Supremo por estimular atos antidemocráticos e ameaçar instituições. Ele chegou a ser preso por divulgar um vídeo com ameaças a ministros do Supremo, mas foi liberado em novembro do ano passado com a condição de não se comunicar com outros investigados e ficar fora das redes sociais.

Segundo a PGR, Silveira continua participando de eventos públicos para ameaçar a democracia, as instituições e ministros do STF, em especial Alexandre de Moraes.

A ordem para a colocação da tornozeleira foi dada para a Polícia Federal e para a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (Seap-RJ).

“Contudo, passados três dias desde a determinação, não há notícias, da parte da Polícia Federal ou da SEAP/RJ, acerca de seu cumprimento, o que recomenda a adoção de providência que garanta a autoridade da decisão deste Supremo”, escreveu Moraes.

O ministro determinou que a PF e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal procedam à imediata fixação do aparelho para o monitoramento eletrônico do deputado.

O ministro estabeleceu que, se necessário, “o procedimento ocorra nas dependências da Câmara dos Deputados, em Brasília, devendo esta Corte ser comunicada imediatamente”.

Na decisão da semana passada, Moraes afirmou que, como a tornozeleira não impede o cumprimento do mandato, não é preciso que a Câmara seja comunicada e decida sobre a manutenção ou não da medida cautelar.

Moraes alertou ainda que, em caso de descumprimento, Silveira pode ter uma nova prisão decretada.

Deputado diz que recusará

Nesta terça, na Câmara, em discurso no plenário da Câmara, o deputado afirmou que não cumprirá a decisão do ministro de colocar tornozeleira eletrônica.

“Eu não preciso cumprir a decisão. É inconstitucional. Afronta o Legislativo. Ele [Alexandre de Moraes] é muito fraco juridicamente. A decisão precisa passar pelo crivo do plenário”, declarou.

Silveira entende que não pode ser obrigado a colocar tornozeleira dentro das dependências da Câmara em razão da imunidade parlamentar. Para ele, isso exigiria autorização do plenário.

“Não será acatada a ordem do Alexandre de Moraes enquanto não deliberada pela casa. Quem decide isso são os deputados. Alexandre, cumpra a Constituição”, afirmou.

Por considerar que a ordem de Moraes não pode ser cumprida dentro da Câmara, Silveira afirmou que não deixará as dependências da Casa.

Secretaria não conseguiu cumprir

A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro informou por meio de nota nesta terça-feira que recebeu na segunda (28) a determinação para monitorar Silveira e que enviou telegrama com notificação para que ele se apresentasse à Coordenação de Monitoramento Eletrônico.

De acordo com a nota, na manhã desta terça, a Seap e a Polícia Federal tentaram localizar o deputado no Aeroporto Santos Dumont, antes de ele embarcar em um voo, mas Silveira não foi localizado.

“A Coordenação de Monitoramento Eletrônico segue aguardando que o deputado se apresente para que a decisão seja cumprida. Vale ressaltar que todas as medidas já foram informadas ao Supremo Tribunal Federal”, diz o texto da nota.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política