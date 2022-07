Rio Grande do Sul Caso Ronei Júnior: segundo júri encerra com réus condenados

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2022

O julgamento ocorreu no Salão do Júri e o Conselho de Sentença foi composto por 5 homens e 2 mulheres. Foto: Márcio Daudt/TJ-RS O julgamento ocorreu no Salão do Júri e o Conselho de Sentença foi composto por 5 homens e 2 mulheres. (Foto: Márcio Daudt/TJ-RS) Foto: Márcio Daudt/TJ-RS

Foi encerrado às 21h45min desta terça-feira (5) o segundo júri do Caso Ronei Jr. com a condenação dos três réus. Alisson Barbosa Cavalheiro e Volnei Pereira de Araújo foram condenados a 35 anos e 4 meses de reclusão, cada um, e Geovani Silva de Souza condenado a 41 anos e 6 anos de reclusão. A pena de Geovani foi maior em razão de não ter sido beneficiado com a atenuante da menoridade relativa, uma vez que era maior de 21 anos na data dos fatos. Todos em regime inicial fechado.

Eles responderam pelo homicídio qualificado de Ronei Faleiro Jr., pelas tentativas de homicídio qualificado de Ronei Wilson Faleiro, Richard Saraiva de Almeida e Francielle Wienke, além de associação criminosa e corrupção de menores.

A sentença foi lida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, Jonathan Cassou dos Santos, na noite desta terça-feira. O julgamento ocorreu no Salão do Júri e o Conselho de Sentença foi composto por 5 homens e 2 mulheres.

Denúncia

Conforme a denúncia do Ministério Público, o pai da vítima, Ronei Wilson Jurkfitz Faleiro (também vítima), deixou seu filho Ronei Jr. na noite de 31 de julho de 2015, às 22h, no Clube Tiradentes, em Charqueadas. O combinado era que iria buscá-lo às 5h. O jovem participava de uma festa, promovida para arrecadar fundos para a formatura no Ensino Médio da turma dele. Ronei Jr. era um dos organizadores do evento.

Os réus também estavam na festa. Conforme o Ministério Público, eles formavam o “bonde da aba reta”. Todos tinham à época do fato entre 18 e 21 anos.

Na volta para casa, Ronei Jr. pediu que o pai desse carona para um casal de amigos – Richard e Francielle. Na saída do clube, os réus começaram a perseguir o grupo, arremessando contra eles garrafas de vidro. Eles tentaram correr para o interior do carro, mas foram cercados pelos acusados, que desferiram chutes, socos (com soqueiras) e golpes de garrafas de vidros. O motivo da briga teria sido porque Richard era morador da cidade vizinha, São Jerônimo.

Ronei Jr. foi o último a conseguir entrar no veículo, cercado por outros jovens, que chutavam o automóvel e tentavam abrir as portas. O pai dele também foi atingido com garrafadas, socos e pontapés. Em um determinado momento, ele conseguiu se desvencilhar dos agressores, entrou no carro e saiu imediatamente do local.

No caminho, ao perceber as lesões que o filho e o casal haviam sofrido, Ronei pai deslocou-se para o Hospital de Charqueadas. Devido à gravidade, foi encaminhado para o Hospital Santo Antônio, em Porto Alegre. No entanto, o adolescente já teria sido conduzido de ambulância para a capital sem vida. O principal golpe – que provocou traumatismo craniano e a consequente morte do adolescente – teria sido ocasionado por um soco desferido por um dos agressores que estava com uma garrafa.

