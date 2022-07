Polícia Detento com tornozeleira eletrônica rompida é preso em Bagé

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

Em revista ao veículo, foi localizada no porta-luvas uma pistola Taurus calibre .380, com dois carregadores e 49 munições. Foto: PRF/Divulgação Em revista ao veículo, foi localizada no porta-luvas uma pistola Taurus calibre .380, com dois carregadores e 49 munições. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal recuperou, na noite desta terça-feira (5), uma pistola furtada e prendeu um criminoso que rompeu a tornozeleira eletrônica. Ele dirigia um carro abordado na BR 153, em Bagé.

Durante fiscalização, os policiais deram ordem de parada ao motorista, com placas de Eldorado do Sul, que transitava na BR 153. A ordem foi desrespeitada, sendo necessária perseguição. O fugitivo parou alguns quilômetros depois.

Em revista ao veículo, foi localizada no porta-luvas uma pistola Taurus calibre .380, com dois carregadores e 49 munições. Nas consultas aos sistemas, foi constado que a arma foi furtada em Caxias do Sul há seis anos, e que o motorista deveria estar com uma tornozeleira eletrônica. Ele admitiu que rompeu o aparelho.

O criminoso, de 38 anos, natural de Giruá, possui extensa ficha criminal, com dois homicídios, tráfico de drogas, portes ilegais de armas de fogo e munições, recepção, furto, roubo a estabelecimento comercial e associação criminosa.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária em Bagé.

