Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

O treinador afirmou que os planos da equipe para a próxima temporada dependem da presença ou não do uruguaio (foto) Foto: Lucas Uebel/Grêmio O treinador afirmou que os planos da equipe para a próxima temporada dependem da presença ou não do uruguaio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O caso Suárez volta a repercutir nos bastidores. Pensando na próxima temporada, o técnico Tata Martino, do Inter Miami, foi perguntado se teria interesse no centroavante Suárez para a temporada de 2024. Segundo o comandante, existe interesse e disse que há um planejamento com Luisito e outro sem.

“Ainda não nos falaram nada sobre ele, mas quando fazemos nossos planos para a próxima temporada, temos um cenário com Luis e sem Luis”, disse Martino.

A equipe americana, que tem Lionel Messi como sua principal estrela, não se classificou para os playoffs da MLS (Major League Soccer) e no próximo dia 21 faz o último jogo na temporada 2023. O clube só retorna as atividades no mês de março em 2024.

Na temporada de 2023, o Inter Miami demonstrou interesse na contratação de Suárez. Luisito tem contrato até o final de dezembro e depois ficará livre no mercado.

Neste ano, a equipe contratou Lionel Messi, Busquets e Jordi Alba, todos ex-Barcelona. A contratação de Suárez seria a “cereja do bolo”.

2023-10-17