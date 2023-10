Inter “O 2024 começa com Coudet”, diz candidato a presidência do Inter sobre a próxima temporada

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

Roberto Melo (foto) relembrou que foi ele quem contratou o técnico Eduardo Coudet no final da temporada de 2019 Foto: Reprodução Melo relembrou que foi ele quem contratou o técnico Eduardo Coudet no final da temporada de 2019 (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Na noite desta terça-feira (16), o candidato a presidência do Inter Roberto Melo lançou a sua campanha para a eleição colorada. Durante as festividades, o ex-dirigente comentou sobre a possível continuidade do técnico Eduardo Coudet para a temporada de 2024.

Para Melo, o time do Inter começa por Eduardo Coudet. Inclusive, o candidato falou que se o atual presidente do Inter, Alessandro Barcellos, quiser renovar o contrato do treinador argentino poderia fazer e ligar para Melo para confirmar a decisão.

“Já conversei com meus pares sobre a permanência do Coudet, mas hoje isso não cabe a mim. Se o presidente vier com um documento para assinar a renovação eu assino na hora. O 2024 começa com Coudet”, disse Roberto Melo.

Melo ainda relembrou que a primeira passagem de Eduardo Coudet no Inter quem fez a contratação foi ele. O episódio aconteceu no final da temporada de 2019.

Neste momento, a permanência de Coudet só depende do próprio treinador. Isso acontece pelo fato de que Alessandro Barcellos além de presidente e candidato a presidência também deseja a permanência do treinador.

Confira o calendário eleitoral do Inter

6/10: inscrição das chapas para o Conselho de Gestão (presidente e quatro vices);

inscrição das chapas para o Conselho de Gestão (presidente e quatro vices); 30/10: apresentação dos programas de gestão ao Conselho Deliberativo;

apresentação dos programas de gestão ao Conselho Deliberativo; 7/11: eleição do Conselho de Gestão em primeiro turno, com voto dos conselheiros;

eleição do Conselho de Gestão em primeiro turno, com voto dos conselheiros; 9/11: prazo final para inscrição das chapas para o Conselho Deliberativo (renovação de 150 cadeiras);

prazo final para inscrição das chapas para o Conselho Deliberativo (renovação de 150 cadeiras); 9/12: eleição do Conselho de Gestão em segundo turno, com voto do sócio, e da renovação de 50% do Conselho Deliberativo.

