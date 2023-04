Saúde Casos de câncer de cólon e reto nos homens ultrapassam os de pulmão

Estudo avaliou mais de 100.000 diagnósticos de pacientes com câncer. (Foto: Reprodução)

O número de casos de câncer de cólon e reto é maior do que os de pulmão nos homens, segundo um estudo do centro referência em oncologia, A.C. Camargo, em São Paulo. O levantamento foi realizado entre 2000 e 2020, com todos os pacientes oncológicos que deram entrada na instituição.

Neste período, mais de cem mil diagnósticos de pacientes com câncer foram avaliados. O dados mostram os tipos de câncer que mais apareceram em homens e mulheres e dá alguns sinais sobre como a pandemia e as campanhas de saúde influenciaram na busca por exames.

Casos de câncer:

– Em 2006, foram 2.404 casos. Em 2016, passou dos oito mil — mais que o triplo;

– Em 2020, uma leve queda: 6.119 diagnósticos. A variação no último ano da pesquisa estaria relacionada à pandemia que, segundo médicos escutados, afastou os pacientes oncológicos dos hospitais;

– Já o aumento do número de casos é atribuído ao sedentarismo e outros fatores de risco.

Nas mulheres, o estudo apontou uma alta no número de casos durante o período analisado. O câncer de mama, contudo, ainda é o mais comum nesse grupo.

A oncologista Andrea Paiva Gadelha Guimarães destaca que campanhas de rastreamento têm colaborado para novos diagnósticos e incentivado as pessoas a realizarem exames de rotina, em busca de prevenção.

Para a administradora Janete Muran, o diagnóstico não é um fim. “É o começo de um tratamento. E também de uma vida toda pela frente”. Ela fez um ultrassom de mama e assim que saiu o resultado procurou ajuda médica.

O câncer de mama pode ser curado quanto mais cedo for detectado.

Aumento de casos

Embora muitas das ocorrências possam ser prevenidas e evitadas, o Brasil poderá ter 79 mil novos casos a mais de câncer somente em 2023.

O câncer é uma das principais causas de morte no mundo, com mais de 10 milhões de óbitos a cada ano. O aprofundamento das pesquisas e a evolução das tecnologias da Medicina permitem a prevenção e o diagnóstico precoce de tumores; no entanto, a doença deve apresentar crescimento nos próximos três anos.

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que 704 mil novos casos de câncer devem ser diagnosticados por ano entre 2023 e 2025, em comparação a 625 mil novos casos da doença no triênio anterior. Isso significa que 237 mil casos a mais devem surgir nos próximos três anos, uma média de 79 mil novos casos a mais por ano.

A estimativa do órgão utiliza bases de dados de incidência e mortalidade para calcular as estimativas de câncer. O Inca espera que as informações sirvam de subsídio para a conscientização na adoção de boas práticas de controle do câncer entre pesquisadores, profissionais de Saúde, gestores, comunicadores e toda a sociedade.

Entre 2023 e 2025, o Inca estima que o câncer de pele não melanoma será o mais comum em todas as regiões, representando cerca de 31,3% do total de casos, atingindo pessoas de todos os gêneros, independentemente da condição socioeconômica. Em seguida, estarão tumores de mama e de próstata, que sofrem influência do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Os novos casos de tumores do triênio devem se concentrar no Sul e no Sudeste, já que o órgão estima que 70% dos registros estão previstos para as duas regiões. Excluindo o câncer de pele, tumores nas mamas deverão ser os mais comuns, com risco de 71,44 ocorrências por 100 mil habitantes no Sul e de 84 ocorrências por 100 mil no Sudeste. Em seguida, estarão câncer de próstata, de cólon e de reto.

