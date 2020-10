Mundo Casos de coronavírus na Itália atingem novo recorde diário com mais de 15 mil infecções

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Quantidade de pessoas contaminadas em unidades de tratamento intensivo vem aumentando continuamente no país Foto: Reprodução Quantidade de pessoas contaminadas em unidades de tratamento intensivo vem aumentando continuamente no país. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Itália registrou 15.199 infecções novas de coronavírus nas últimas 24 horas, disse o Ministério da Saúde nesta quarta-feira (21), a maior cifra diária desde o início do surto no país e acima do recorde anterior de 11.705 visto no domingo(18). Na terça-feira (20), surgiram 10.874 casos novos do vírus.

O ministério também relatou 127 mortes relacionadas à doença nesta quarta-feira, mais do que as 89 do dia anterior, mas muito menos do que o auge da pandemia na Itália, ocorrido em março e abril, quando se viu um pico diário de mais de 900 fatalidades.

Depois de diminuírem durante o verão, as infecções aceleraram de forma constante nos últimos meses. Agora elas estão distribuídas mais amplamente pelo país do que durante a primeira onda, mas a região mais duramente afetada voltou a ser a Lombardia, no entorno da capital financeira Milão.

Ainda nesta quarta-feira, a Lombardia respondeu por 4.125 dos casos novos da Itália, e Milão e arredores se aproximaram de duas mil infecções nas últimas 24 horas. O número de pessoas contaminadas em unidades de tratamento intensivo vem aumentando continuamente: na terça-feira eram 870 e nesta quarta-feira chegaram a 926, muito acima das cerca de 40 da segunda metade de julho.

Mas o número de amostras de exames coletadas nas últimas 24 horas também atingiu um novo recorde, indo das 144.737 registradas na terça-feira para 177.848 nesta quarta-feira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo