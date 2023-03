Saúde Casos de dengue e chikungunya disparam no Brasil

Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Ministério da Saúde já vê uma situação de epidemia em alguns Estados. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os casos de dengue aumentaram em mais de 53% em todo o País de janeiro até agora, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os números da chikungunya também não dos melhores. Segundo o Ministério da Saúde, 53 mil casos prováveis foram registrados este ano. A taxa representa um aumento de 98% em relação ao número de casos no mesmo período de 2022.

Esses índices preocupam o Ministério da Saúde, que já vê uma situação de epidemia em alguns Estados, com tendência de aumento nas próximas semanas da transmissão dessas duas doenças, que têm em comum o fato de serem causadas por vírus transmitidos por um mosquito, no caso o Aedes aegypti.

No caso da zika, que também é uma arbovirose transmitida pelo mosquito, a pasta também observou um aumento da incidência dos casos prováveis em alguns estados, mas sem ocorrência de óbitos – diferentemente da dengue e da chikungunya.

O mais recente boletim epidemiológico do governo federal aponta o seguinte aumento no total de casos até a semana epidemiológica 11, que se encerrou no dia 18 de março, na comparação com o mesmo período do ano passado:

– Dengue – com 404.485 casos prováveis, aumento foi de 53%. 117 óbitos também já foram registrados;

– Chikungunya – com 53.996 casos prováveis, aumento foi de 98%. 6 óbitos também já foram registrados;

– Zika – com 1.625 casos prováveis, aumento foi de 124%. Óbitos não foram registrados este ano.

Nível 3

Ainda segundo o ministério, o País está no nível 3 para dengue e chikungunya, com aumento de incidência de casos prováveis e óbitos confirmados.

Já no caso da zika, o país está no nível 1, ou seja, estados registraram aumento da incidência de casos prováveis, mas sem óbitos.

Números por região

A região com maior incidência de dengue em 2023 é a Centro-oeste, com 316,7 casos por 100 mil habitantes, seguida das regiões Sudeste, com 293,3 casos por 100 mil habitantes, e Sul, com 145,7 casos por 100 mil habitantes.

O Espírito Santo foi o estado que mais apresentou aumento nos coeficientes de incidência, com 1.182,5 casos por 100 mil habitantes, seguido do Mato Grosso do Sul, com 594,7 casos por 100 mil habitantes, e de Minas Gerais, com 559,7 casos por 100 mil habitantes.

Já no caso da chikungunya, a região com a maior incidência de casos é o sudeste, com 42,6 casos prováveis por 100 mil habitantes. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/casos-de-dengue-e-chikungunya-disparam-no-brasil/

Casos de dengue e chikungunya disparam no Brasil