Saúde Câncer colorretal: aumento de casos entre público jovem preocupa médicos

Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

Muitos pacientes com menos de 45 anos têm sido diagnosticados com a doença. (Foto: Reprodução)

Em um artigo publicado na revista Science, pesquisadores revelaram uma preocupação que tem tomado conta das equipes médicas: o aumento de casos de câncer colorretal em pacientes mais jovens. Segundo estudos, muitos pacientes com menos de 45 anos têm sido diagnosticados com câncer colorretal. Os especialistas ainda não sabem a razão por trás disso.

A situação está tão séria que, entre a comunidade científica, há uma estimativa de que entre o público de 20 a 49 anos, essa condição deve se tornar a principal causa de mortes relacionadas ao câncer até 2030 (pelo menos nos EUA).

Em paralelo, um relatório da American Cancer Society apontou que a proporção de casos de câncer colorretal entre adultos com menos de 55 anos aumentou de 11% em 1995 para 20% em 2019. Os pesquisadores acreditam que exista um fenômeno de diminuição das taxas gerais de câncer colorretal na população em geral, devido ao aumento da triagem, principalmente para adultos mais velhos. Só que isso não explica o aumento geral no número de pacientes com menos de 45 anos.

Vale observar que os fatores conhecidos por aumentar o risco de câncer colorretal envolvem histórico familiar da doença, mutação genética, consumo excessivo de álcool, tabagismo e obesidade. No entanto, essas informações também não justificam essa tendência tão preocupante, que segue um mistério para a comunidade médica.

Com isso em mente, os estudos atualmente têm se voltado para solucionar esse enigma. Alguns cientistas também estão investigando se as mutações genéticas que podem aumentar o risco de câncer colorretal desempenharam um papel no aumento de casos, mas isso não aconteceu. O que resta é investigar a fundo essa problemática.

Segundo o Ministério da Saúde, o câncer colorretal se desenvolve no intestino grosso, isto é, no cólon ou em sua porção final, o reto. A principal forma de prevenção desse câncer é o seu rastreamento por exames como colonoscopias.

A Pasta reitera que, em geral, os sintomas de câncer colorretal aparecem apenas em estágios mais avançados. As principais alterações que devem chamar a atenção do paciente são: presença de sangue nas evacuações, sintomas irritativos, como alteração do hábito intestinal que cause diarreia crônica, sintomas obstrutivos, como afilamento das fezes, sensação de esvaziamento incompleto e constipação persistente.

