Esporte Veja como é a cobertura de Pelé avaliada em dois milhões e 500 mil reais e que ficou de herança para ex-mulher

Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

A cobertura duplex fica em Jaboatão dos Guararapes, no Recife. (Foto: Reprodução da Internet)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Conhecido como Rei do futebol, Pelé morreu em dezembro do último ano, aos 82, mas até agora os seus herdeiros lidam com burocracias financeiras. É o caso da psicóloga e cantora gospel Assíria Nascimento, segunda mulher do atleta e com quem ele teve um casal de gêmeos. Ela colocou à venda uma cobertura duplex em Jaboatão dos Guararapes, no Recife, avaliada em R$ 2,5 milhões.

O imóvel, no entanto, já havia sido posto para venda por Pelé em 2021. Com 315 metros quadrados, quatro quartos — todos com suítes —, um banheiro social, varanda e um terraço com deck e piscina, a cobertura tinha sido anunciada desde o início daquele ano, mas não foi comprada. Na época, o jogador também tinha colocado à venda dois flats em Santos, avaliados em R$ 900 mil cada.

O casal

Os dois ficaram juntos de 1994 a 2008 e, nesse período, Pelé esteve presente para os filhos biológicos Joshua e Celeste, mas também para a filha que Assíra teve em um casamento anterior, Gemima. A família se dividia entre o imóvel no Nordeste e um apartamento em São Paulo e, quando houve a separação, o jogador passou a pagar uma pensão para a antiga companheira e os filhos.

Em 2020, no entanto, Assíria entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo alegando que havia atrasos no pagamento.

Na época, o valor chegava a R$ 375 mil. Cada um dos filhos tinha direito a uma pensão de nove salários mínimos mensais, enquanto a ex-mulher recebia 24 salários. Sem a pensão de Pelé, ela, que hoje vive com os filhos nos Estados Unidos, viu o orçamento encolher.

