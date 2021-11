“É sabido que a falta de exercício físico aumenta o risco de sofrer de doenças cardiovasculares.”

Ele fala de uma pandemia, mas não se refere ao coronavírus, mas ao sedentarismo.

O número de jovens que praticam esportes não aumentou desde 2012, e 80% não seguem as recomendações da OMS para essa área. Em 2019, segundo a organização, essas doenças causaram diretamente 1,5 milhão de mortes no mundo — na Espanha, foram 11.297 pessoas em 2020, 721 delas em Madrid, de acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística. Mas essas são apenas as mortes diretas dessas patologias. Mais de quatro milhões de mortes por ano são atribuídas à obesidade e, em Madri, estima-se que cerca de metade da população esteja com excesso de peso.

Para abrir um caminho que modifique esses números, Cereijo pensa nas conclusões da análise.

“As prefeituras têm que abandonar a política esportiva sob e ótica do lazer e do tempo livres, por isso existem desigualdades na saúde e a nossa saúde está como está”, afirma ele.

O pesquisador diz que não só se refere à cidade de Madri, mas “qualquer outra cidade grande” onde “quem tem menos recursos também faz menos exercício físico”.

Aumentar a oferta

O pesquisador, juntamente com os demais investigadores, propõe um aumento de oferta nas regiões mais desfavorecidas, “sob a forma de novas instalações desportivas gratuitas ou com um preço mensal baixo; pois há evidências de que as instalações esportivas com preços variáveis (como o pagamento por sessão) representam uma barreira de acesso para populações de menor nível socioeconômico”.

E também não pode ser “de qualquer maneira”, ele avisa. A abordagem da atividade física nos bairros e os programas pelos quais ela é realizada “devem ser desenvolvidos com uma perspectiva de gênero e levando em conta a cultura do esporte e os gostos da população, porque quanto mais próximos do gosto das pessoas onde eles são desenvolvidos, mais gente se beneficia e há maior aderência [capacidade de cumprir essas rotinas] ”.