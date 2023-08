Rio Grande do Sul Casos de feminicídios diminuem 10% em julho no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2023

Entre as medidas adotadas, destacam-se a implantação do projeto Monitoramento do Agressor

Os casos de feminicídio no Rio Grande do Sul vêm diminuindo desde abril. Os números foram divulgados nesta quinta-feira (10) pela Secretaria da Segurança Pública em reunião da Gestão Estatística da Segurança Pública, na sede da Fecomércio-RS, em Porto Alegre.

Em julho, houve nove casos contra dez no mesmo período do ano passado, o que representa uma queda de 10%. Isso reflete os esforços constantes da SSP e de suas instituições vinculadas para combater a violência contra a mulher.

Entre as medidas adotadas, destacam-se a implantação do projeto Monitoramento do Agressor – atualmente 20 agressores estão sob vigilância de tornozeleira eletrônica –, as ações da Delegacia Online da Mulher e a expansão das Salas das Margaridas.

O projeto Monitoramento do Agressor, pioneiro no país, aperfeiçoa a rede de monitoramento de casos de violência doméstica no Rio Grande do Sul, por meio do uso de tornozeleiras eletrônicas nos agressores e da entrega de celulares com aplicativo às vítimas que informa em caso de risco. O programa teve início em junho, em Porto Alegre, e será expandido para todo o Estado com a instalação de 2 mil equipamentos.

Entre as ações da Polícia Civil, o Rio Grande do Sul conta com 21 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, além de 77 Salas das Margaridas. A Brigada Militar atende 114 municípios gaúchos com as patrulhas Maria da Penha.

