Notas Brasil Casos de violência contra mulher aumentam 30% em SP

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

O número de casos de violência contra a mulher aumentou em São Paulo durante a quarentena, medida adotada pelo governo para evitar a propagação do coronavírus. De acordo com o Núcleo de Gênero e o Centro de Apoio Operacional Criminal (CAOCrim) do Ministério Público de São Paulo (MPSP), em um mês, houve o aumento de 30% dos casos.

