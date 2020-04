Alunos da rede estadual do RJ vão receber vale de R$ 100

O Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou que vai distribuir vales mensais de R$ 100 para alunos da rede pública estadual durante a interrupção das aulas presenciais. De acordo com o secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, esse recurso seria destinado à merenda das escolas e será revertido para os alunos comprarem alimentos.