Rio Grande do Sul Catástrofe no Rio Grande do Sul completa uma semana com a marca da solidariedade

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

Tragédia no Estado completou uma semana neste sábado Foto: Ricardo Stuckert/PR Mais de 130 pessoas morreram em decorrência das enchentes. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

Os dados e números da maior catástrofe viva no Estado do Rio Grande do Sul completou uma semana nesse sábado (11). Tão superlativo com os números, no entanto, é a solidariedade vista pelo mundo todo e sentida por cada pessoa que neste momento está em território gaúcho.

O boletim mais recente divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, contabiliza 136 mortos em razão das enchentes. Ainda, 806 pessoas feridas, enquanto 125 seguem desaparecidas.

Até o momento, 446 municípios foram afetados pelos fortes temporais que atingem o Estado desde o fim de abril. Os números mostram 81.043 pessoas em abrigos, 537.380 desalojadas e um total de 2.115.416 pessoas afetadas.

A solidariedade tem se manifestado de diversas formas: doações, voluntários que estão na linha de frente, equipes de resgate, entre outros, são exemplos que mostram que o RS não está sozinho nesta tragédia.

Além de ações na linha frente, outras iniciativas se consolidaram ao longo dos últimos dias e conquistam resultados impressionantes. É o caso do SOS RS, a solução criada no último sábado, 4, para organizar informações sobre disponibilidade de abrigos e necessidades de doações específicas de cada espaço.

No time de frente da iniciativa estão George Gallas, Guilherme Kudiess, Caroline Vanzellotti, Rafael Korman, Camile Costa, Pedro Schanzer, Klaus Riffel, Matheus Dubin, Paulo Fuchs e Beatriz Valle. Ao lado deles, uma rede de mais de mil e trezentos voluntários, que atuam em diferentes frentes: tecnologia do dia a dia das operações nos abrigos, arrecadação, manutenção e distribuição de mantimentos e atenção às crianças.

“Os primeiros dias foram de foco nos resgates. Porém, numa emergência como esta, tudo muda muito rapidamente. Então montamos um time fantástico que tem acompanhado as necessidades e adaptado nossa atuação conforme as necessidades que cada dia impõe”, diz Schanzer.

O SOS RS está sediado no Tecnopuc, centro de inovação em Porto Alegre, que sempre teve como marca o olhar para o futuro. Nestes dias, o olhar é para o presente e, claro, para a construção de um futuro ainda cheio de incertezas.

Impacto

O impacto das ações é grandioso:

* Número de voluntários: mais de 1300

* Padrinhos: 310

* Água distribuída: 600 mil litros

* Abrigos: 462

* Abrigos para crianças: 24

* Abrigos para mulheres e crianças: 29

* Abrigos para crianças atípicas e com necessidades especiais: 24

* Abrigos de animais: 27

* Lar de idosos: 22

* Centros de Coleta: 73

* Centros de triagem: 6

* Centros de distribuição: 2

* Cozinhas solidárias: 21.

