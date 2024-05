Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre amplia acolhimento específico para mulheres e terá três abrigos exclusivos

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Agora, o município terá três locais, com mais de 200 vagas, para realizar esse atendimento Foto: PMPA/Divulgação Agora, o município terá três locais, com mais de 200 vagas, para realizar esse atendimento. (Foto: PMPA) Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Além do abrigo exclusivo para mulheres já divulgado na última quinta-feira (9), a Prefeitura de Porto Alegre anunciou nesse sábado (11), a ampliação do acolhimento específico para o público feminino em razão da maior enchente da história da cidade. Agora, o município terá três locais, com mais de 200 vagas, para realizar esse atendimento. Todos os espaços funcionam a partir deste final de semana e são organizados pelo município, parceiros e voluntários.

Nesse sábado à tarde, dois desses abrigos exclusivos entram em operação. Um deles fica na Zona Sul, na Paróquia São Martinho, no Cristal, com capacidade para 60 mulheres e crianças, sem a possibilidade de entrada com pets.

O outro está na área central, na esquina das ruas Silva Só e Felipe de Oliveira, onde serão recebidas até 98 mulheres e crianças, com a possibilidade de ingresso com pets. Em ambos, será permitida a entrada de crianças do sexo masculino que tenham até 12 anos.

Neste domingo (12), o terceiro espaço começará a funcionar, na Zona Leste, no Foro Regional do Partenon. Este local terá capacidade para abrigar 50 mulheres, sem filhos ou pets.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-amplia-acolhimento-especifico-para-mulheres-e-tera-tres-abrigos-exclusivos/

Prefeitura de Porto Alegre amplia acolhimento específico para mulheres e terá três abrigos exclusivos

2024-05-11