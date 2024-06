Rio Grande do Sul Famílias de Arroio do Meio receberão casas doadas por empresários em terreno da prefeitura

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

Com capacidade para até três pessoas, residências podem ser construídas em quatro dias. (Foto: Divulgação)

Um grupo de dez famílias atingidas pelas enchentes na cidade gaúcha de Arroio do Meio (Vale do Taquari) será o primeiro na lista de contemplados por “casas solidárias”, doadas por empresários e sobre terrenos cedidos pela prefeitura. São residências de madeira pré-fabricada, com quarto, banheiro, sala e cozinha compondo uma área interna de 21,6 metros-quadrados e capacidade para três pessoas.

A iniciativa é do grupo Front, sem fins lucrativos e que reúne empreendedores de diversos segmentos econômicos do Rio Grande do Sul e de outros Estados. Já a prefeitura se encarregou de viabilizar os terrenos no bairro Novo Horizonte, que conta com toda a infraestrutura para esse objetivo.

O projeto tem auxiliado vítimas de enchentes no Vale do Taquari desde o ano passado, com diversas frentes de trabalho. Estima-se que, no momento, cerca de 200 famílias continuem em abrigos públicos da região, por não contaram com a alternativa de acolhimento temporário por parentes ou amigos.

Nesta semana, três representantes do movimento foram recebidos pelo prefeito Danilo José Bruxel e integrantes do governo do Estado. Eles assinaram termo de doação à administração municipal para instalação das residências, depois visitaram às áreas mais atingidas pela invasão do rio Taquari.

Idealizador da mobilização, o empresário Gustavo Dal Pizzol comentou o pontapé inicial do projeto em Arroio do Meio: “É gratificante poder ajudar as pessoas em um momento tão difícil. Queremos mobilizar empresas e sociedade em geral para abraçar esta causa com a gente”.

Seu colega porto-alegrense Tiago Esmeraldino, por sua vez, reiterou a importância do apoio das prefeituras para instalação e regularização das moradias: “Com esse apoio poderemos reconstruir vidas e restaurar a dignidade das famílias”.

Já Paulo Peres, que também compõe o grupo Front, começar por Arroio do Meio é um ato simbólico: “Temos aqui uma grande liderança que é a Juliana Vasconcelos e com, apoio dela, queremos dar esperança a esta comunidade, para que tenham dias melhores”.

Detalhamento

As “Casas Solidárias” são construídas em madeira de alta qualidade e foram projetadas para serem duráveis e resistentes. Com um sistema inovador, as unidades podem ser construídas em até quatro dias, proporcionando assim uma solução rápida e econômica.

O projeto tem instalações completas, incluindo sistema elétrico, hidráulico, pia, chuveiro e sanitário. Há também a possibilidade de ampliação conforme a necessidade por famílias maiores. Os detalhes podem ser conferidos no site grupofront.com.

Grupo Front

O Front é um grupo independente, composto por empreendedores de diferentes setores econômicos, presentes em várias regiões do país. São apaixonados por servir, ser útil e por fazer a diferença na sociedade. A responsabilidade social individual é o que norteia as ações do grupo.

No auxílio às enchentes do ano passado no Vale do Taquari, doaram mais de 670 itens novos, incluindo fogões, botijões de gás e conjuntos de mesas e cadeiras. A iniciativa também mobilizou recursos através de “vaquinha” virtual, com destinação direta a famílias, abrigos, escolas e entidades assistenciais.

(Marcello Campos)

