Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Depois da retomada das celebrações para os fiéis, a Catedral de Milão foi reaberta totalmente para turistas nesta sexta-feira (29), dando-lhes a oportunidade de acessar toda a estrutura, inclusive a área arqueológica e o museu.

Segundo a Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, instituição responsável pela gestão da igreja, o ingresso será vendido pela metade do preço até 2 de junho e, neste fim de semana, incluirá a visita aos terraços da Catedral até às 20h (horário local), uma hora a mais do que durante a semana.

Além disso, “como um sinal de agradecimento aos trabalhadores da saúde e pelo trabalho duro envolvido na luta contra a Covid-19”, a Veneranda decidiu oferecer “um ingresso gratuito e uma redução no valor para seus familiares e prestadores de cuidados”.

Para ingressar na Catedral de Milão, os visitantes terão que passar pela medição da temperatura, fazer uso obrigatório de uma máscara, higienizar as mãos e manter uma distância do outro de pelo menos 2 metros.

O famoso “Duomo”, uma das maiores igrejas góticas do mundo, já havia retomado as atividades nas áreas reservadas para oração, mas com entradas controladas e escalonadas para reduzir a possibilidade de contágios.

Na Lombardia

A região da Lombardia, epicentro da pandemia do novo coronavírus na Itália, irá reabrir academias, piscinas e clubes a partir da próxima segunda-feira (1º).

A medida, que é válida entre 1º e 14 de junho, foi assinada hoje pelo governador da Lombardia, Attilio Fontana, e também prevê que atividades físicas ao ar livre poderão ser realizadas de acordo com as medidas de espaçamento de 2 metros.

O uso da máscara de proteção ou outra roupa útil para cobrir o trato respiratório continua sendo obrigatório, assim como a medição de temperatura para os empregadores, funcionários e clientes de restaurantes. Já teatros, cinemas, espaços para atividades culturais e acampamentos para crianças voltarão a funcionar a partir de 15 de junho. Segundo Fontana, todos os locais retomarão suas atividades em conformidade com as orientações inter-regionais para prevenir a propagação da covid-19. “Existe um governo, há indicadores coletados em nível nacional, todos trabalhamos juntos”, afirmou.

Para o conselheiro de assistência social da Lombardia, Giulio Gallera, “é preciso cautela para entender se estamos em uma fase nova e diferente ou não”. Ele ainda explicou que no dia 8 de junho será feita uma avaliação geral sobre o nível da disseminação das infecções após o início da fase 2.

