Mundo Angela Merkel afirma que não poderá viajar a Washington devido à pandemia e rejeita convite de Trump para cúpula do G7

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Chanceler federal alemã, Angela Merkel. Foto: Reprodução Chanceler federal alemã, Angela Merkel. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Chanceler federal alemã afirma que não poderá viajar a Washington devido à epidemia de covid-19 e diz que ficará na Alemanha para acompanhar a situação.A chanceler federal alemã, Angela Merkel, rejeitou o convite do presidente dos EUA, Donald Trump, para participar da cúpula do G7 em Washington, nos Estados Unidos, no fim de junho, devido à pandemia de covid-19.

“Atualmente, dada a situação geral da pandemia, ela não pode confirmar sua presença pessoal, ou seja, uma viagem a Washington”, comunicou a Chancelaria Federal neste sábado (30/05). Merkel ficará na Alemanha para acompanhar a evolução da pandemia, acrescentou o governo federal.

Depois de ter cancelado a cúpula do G7, marcada para 11 e 12 de junho, em Camp David, Trump disse há uma semana que estava considerando organizar uma reunião de líderes porque isso seria “um excelente sinal” de regresso à normalidade durante a pandemia.

Logo após o anúncio, a premiê alemã dissera que ainda não havia decidido se comparecia pessoalmente ou participava por videoconferência, mas neste sábado o governo alemão comunicou sua decisão.

Nesta sexta-feira, a Casa Branca comunicou que Trump e o premiê britânico, Boris Johnson, concordaram que deveria ocorrer em breve uma reunião do G7, com a presença dos líderes.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que organizou o encontro de 2018, disse que a segurança é prioritária, e o governo francês comunicou que o presidente Emmanuel Macron está disposto a ir a Camp David se houver precauções de saúde. Esta também foi a posição adotada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Alemanha

A Alemanha prorrogou até 29 de junho as regras de distanciamento social para conter a pandemia do novo coronavírus, anunciou o governo de Angela Merkel.

Segundo as medidas, em locais públicos poderão se reunir no máximo dez pessoas, ou duas famílias, segundo uma decisão do governo e os 16 estados regionais.

Autoridades recomendam o contato com o menor número possível de pessoas, de preferência ao ar livre, segundo o comunicado do governo federal.

Irlanda do Norte

A Irlanda do Norte se tornou o primeiro dos quatro países do Reino Unido a não registrar mortes durante a crise do coronavírus, disse o Ministro da Saúde da Irlanda, Robin Swann. Essa é a primeira vez que nenhum óbito é registrado por lá desde 18 de março.

Embora Swann tenha classificado como “positiva” a tendência de queda nas mortes e nas infecções, ele emitiu uma “nota de cautela”, dizendo aos irlandeses que “não há motivos para complacência”.

“A covid-19 ainda está infectando pessoas em nossa comunidade. E, infelizmente, haverá mais vidas perdidas nos próximos dias e semanas”, alertou Swann.

A vice-líder da Irlanda do Norte, Michelle O´Neill, chamou isso de “notícias animadoras”, mas também alertou que “a batalha [contra a doença] não acabou”.

