Mundo Teste para novo coronavírus de presidente do Uruguai dá negativo

Por Redação O Sul | 31 de Maio de 2020

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, anunciou neste sábado (30) que fez teste que deu resultado negativo para o novo coronavírus (Sars-CoV-2). Ele estava em quarentena desde sexta-feira (29) após contato com uma funcionária infectada com o patógeno causador da Covid-19.

Em mensagem publicada no Twitter, Lacalle Pou pediu desculpas pelo contato que teve com as pessoas enquanto estava com a suspeita de ter contraído o vírus e disse que precisa, pelo cargo, “estar no lugar dos cargos”.

“É a maneira que entendo a função de governar. Na primeira linha. Assim como vêm fazendo milhares de uruguaios: o pessoal da saúde, da educação, a polícia, os militares”, escreveu.

Surto na fronteira

A reunião à qual o presidente e outros assessores compareceram se concentrou no tratamento de um surto de coronavírus em Rivera, região de fronteira com o Brasil. Depois de conversar com presidente Jair Bolsonaro, Lacalle Pou anunciou a ativação de um tratado de ação sanitária binacional.

“Reunimos a aprovação do presidente brasileiro para aplicar esse tratado e, nas próximas horas, o colocaremos em prática”, afirmou, acrescentando que há “preocupação recíproca com o que está acontecendo na fronteira”.

Embora haja um surto na fronteira, o Uruguai é considerado um dos países com melhor desempenho no combate à pandemia de Covid-19 na América do Sul – que, por sua vez, é o novo epicentro da crise sanitária internacional, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde). O país teve 821 casos da doença e 22 mortes até este sábado.

