Mundo Fortuna de Elon Musk encolhe quase 65 milhões de dólares, arrastada pela Tesla

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

A Tesla registrou um lucro líquido de US$ 1,13 bilhão no primeiro trimestre deste ano, queda de 55% em relação a 2022. (Foto: Reprodução)

A Tesla, a fabricante americana de carros elétricos, registrou um lucro líquido de US$ 1,13 bilhão no primeiro trimestre deste ano. O valor representa uma queda de 55% em relação ao mesmo período de 2022. Considerada essa mesma base de comparação, o lucro por ação caiu de US$ 0,73 para US$ 0,34. O número ficou abaixo da expectativa do mercado, que previa US$ 0,42.

A companhia pertence ao bilionário Elon Musk, dono do X (ex-Twitter). Ele mantém negócios nos ramos de painéis solares, foguetes e satélites, além de chips para implantes cerebrais. Protagonizou ainda recente embate com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o índice de bilionários da Bloomberg, Musk é a quarta pessoa mais rica do mundo, com fortuna estimada em US$ 166 bilhões, mas perdeu quase US$ 65 bilhões só neste ano. A Tesla ajudou nesse baque. Na lista dos ricaços da Forbes, ele ocupa a segunda posição.

Segundo o balanço da empresa, a receita total da companhia caiu 9% no primeiro trimestre, chegando a US$ 21,3 bilhões. O mercado, no entanto, esperava US$ 22,2 bilhões. As despesas operacionais subiram 37% janeiro e março, alcançando US$ 2,52 bilhões.

As vendas do segmento automotivo caíram 13%, para US$ 17,38 bilhões. A produção total caiu 2% entre janeiro e março, para 433,4 mil carros. Em carta a acionistas, a Tesla observou que as vendas globais de elétricos estão “sob pressão”, porque a preferência tem sido dada a modelos híbridos.

Barreira logística

A empresa destacou ainda que enfrentou problemas de logística, notadamente com interrupções provocadas pelo conflito no Mar Vermelho, a rota mais rápida entre a Ásia e a Europa, realizada pelo Canal de Suez. Em março, a fábrica da Tesla em Berlim também parou depois de sofrer um ataque reivindicado pelo grupo ativista de esquerda Vulkan.

Com esses e outros empecilhos, a Tesla entregou 386.810 carros no primeiro trimestre de 2024, ante 422.875 unidades em 2022. Os analistas previam 457 mil. Além disso, o lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado somou US$ 3,38 bilhões no primeiro trimestre, uma queda de 21% no ano. A margem Ebitda ajustada ficou em 15,9%, contra 18,3% no ano anterior.

Robotáxi

Apesar de resultados aquém da expectativa do mercado, Musk segue prometendo novidades.

No início deste mês, ele postou no X que planeja lançar um modelo de “robotáxi” em agosto. A ideia é que o veículo não tenha volante ou pedais e impulsione a presença de carros autônomos no mercado.

