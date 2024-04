Política Congresso decide adiar sessão para analisar vetos de Lula, dizem líderes da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











A sessão estava marcada para as 19h, com 32 vetos na pauta. Foto: Zeca Ribeiro/Ag. Câmara A sessão estava marcada para as 19h, com 32 vetos na pauta. (Foto: Zeca Ribeiro/Ag. Câmara) Foto: Zeca Ribeiro/Ag. Câmara

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Congresso decidiu adiar sessão para analisar vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a propostas aprovadas pelo Legislativo, de acordo com líderes da Câmara.

A informação foi dada nesta quarta-feira (24), após reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A previsão inicial era que a sessão ocorresse nesta noite.

Mais cedo, Lira afirmou que a Casa estava “pronta” para analisar os vetos de Lula, mas que aguardava uma decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que preside o Congresso.

Na mesma ocasião, Lira declarou que existe uma preocupação com o calendário mais curto neste ano por conta das eleições municipais em outubro. E, por isso, seria “muito ruim” caso a sessão conjunta de deputados e senadores fosse adiada.

Ainda segundo os líderes da Câmara, o adiamento se deu por falta de acordo e, também, para esperar a votação do projeto do DPVAT no Senado.

No início da noite, durante coletiva de imprensa, o presidente do Senado confirmou o adiamento.

“Sobre o adiamento da nossa sessão do Congresso Nacional de hoje. De fato, não havia o mínimo consenso em relação a tudo o que havia de projeto, melhor dizendo, nessa sessão do Congresso. Então, nós damos mais essa prazo para que possam os líderes entabularem o máximo possível dos acordos, sobretudo em relação aos vetos da Lei de Diretrizes Orçamentaria e da Lei Orçamentária Anual”, disse Pacheco.

Ainda segundo Pacheco, a previsão é que os vetos sejam votados em sessão na semana do dia 7 a 9 de maio.

32 vetos na pauta

A sessão estava marcada para as 19h, com 32 vetos na pauta. Mas líderes da base do governo já articulavam o adiamento da votação.

Isso porque estão em jogo temas sensíveis para a execução do orçamento. Se for derrotado, o governo será obrigado a cumprir um cronograma para liberação de emendas — gastos que deputados e senadores indicam para investir em seus redutos eleitorais, em forma de obras e projetos.

Apesar de a Presidência ter prometido, via decreto, a liberação de R$ 20,5 bilhões em emendas até junho, parlamentares reclamam que os recursos não estão sendo disponibilizados no ritmo acordado.

Além do cronograma, entre os vetos, há o corte de R$ 5,6 bilhões nas emendas indicadas pelas comissões do Congresso – que não são de execução obrigatória.

O governo já disse que aceita recompor cerca de R$ 3 bilhões, ou seja, um valor menor. Desta forma, essa modalidade de indicação ficará num patamar de R$ 14 bilhões.

Lula negou na terça (23) que o governo tenha problemas de articulação política no Congresso.

Saidinhas

Está na pauta da sessão, projeto que acaba com a saída temporária dos presos, a “saidinha”, em feriados e datas comemorativas, como Dia das Mães e Natal.

Após votação no Congresso, o governo retomou duas possibilidades para o preso em regime semiaberto, que não tenha cometido crime grave ou hediondo: visitar a família; participar de atividades que contribuam para o retorno ao convívio social. Durante a votação, os parlamentares podem derrubar esses dois tipos de saidinha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/congresso-decide-adiar-sessao-para-analisar-vetos-de-lula-dizem-lideres-da-camara-dos-deputados/

Congresso decide adiar sessão para analisar vetos de Lula, dizem líderes da Câmara dos Deputados

2024-04-24