Mundo Defesa de Bolsonaro vai pedir novamente a Alexandre de Moraes liberação de passaporte para ir a Israel

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Bolsonaro recebeu convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Foto: Reprodução Bolsonaro recebeu convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a decisão do ministro Alexandre de Moraes (STF) de arquivar a investigação sobre a estadia de Jair Bolsonaro (PL) na Embaixada da Hungria em Brasília, a defesa do ex-presidente vai pedir novamente a liberação do seu passaporte para que ele possa viajar a Israel a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Os advogados Paulo Bueno, Daniel Tesser e Fabio Wajngarten vão pedir uma permissão para que Bolsonaro fique 6 dias no país.

“Vamos mostrar que ele atende sempre todas as cautelares vigentes e que tem agendas já programadas para depois da hipotética viagem para Israel. Não há nenhuma razão para que ele não autorize”, disse Wajngarten.

O passaporte de Bolsonaro foi apreendido em fevereiro, a pedido da Polícia Federal na Operação “Tempus Veritatis”, que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente no poder.

Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes também proibiu o ex-presidente de manter contato com outros investigados.

Em março, a defesa encaminhou ao Supremo, a autorização para que Bolsonaro viaje a Israel, entre os dias 12 e 18 de maio. Já em 14 de fevereiro, o advogado Paulo Cunha Bueno, que representa Bolsonaro, anunciou que havia pedido a devolução do documento a Moraes. À época, ele classificou a decisão como “absurda” e disse que o ex-presidente “nunca deu qualquer indício de que se evadiria”.

“Absurda a decisão visto que o presidente nunca deu qualquer indício de que se evadiria, sempre comparecendo a todas as intimações para depor. Bem pelo contrário, quando [Bolsonaro] foi à Argentina para a posse do presidente Javier Milei, eu mesmo tomei a cautela de informar [a viagem] ao STF, evidenciando que [o ex-presidente] sempre respeitou as investigações em andamento”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/defesa-de-bolsonaro-vai-pedir-novamente-a-alexandre-de-moraes-liberacao-de-passaporte-para-ir-israel/

Defesa de Bolsonaro vai pedir novamente a Alexandre de Moraes liberação de passaporte para ir a Israel

2024-04-24