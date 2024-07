Grêmio Categorias de base do Grêmio retomam os jogos no Centro Presidente Hélio Dourado

Primeiro jogo será realizado com portões fechados, nesta quarta-feira (3)

Após a parada por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no mês de maio, as categorias de base do Grêmio retomaram os trabalhos gradativamente no CFT (Centro de Formação e Treinamento) Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. A rotina de treinos voltou ao normal durante o mês de junho e, agora, é o momento de voltar a sediar as partidas pelos campeonatos nacionais e demais competições no local.

Por conta do avanço das águas, o gramado principal no pavilhão Aírton Ferreira da Silva foi duramente castigado. O cronograma de reforma foi aplicado e o plantio da grama de inverno foi refeito.

Após avaliação, será necessário mais alguns dias para a correta semeadura e o funcionamento total do sistema de drenagem do campo, pelo nível de permeabilidade do solo.

Desta forma, o primeiro jogo com mando gremista após a retomada no Campeonato Brasileiro Sub-20 será realizado com os portões fechados, no campo 2 do CFT. O local não tem estrutura de arquibancadas para comportar torcedores. Nesta quarta-feira (03), o Grêmio vai receber o Bragantino, às 14h30min, para buscar manter a boa campanha no Brasileirão Sub-20, com seis vitórias em sete partidas.

