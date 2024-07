Porto Alegre Limpeza do aeroporto de Porto Alegre é concluída

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Terminal deverá voltar a receber passageiros neste mês, mas os pousos e decolagens seguem feitos em Canoas

A concessionária Fraport informou que concluiu os trabalhos de limpeza no terminal de passageiros do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A previsão é de que o local volte a receber passageiros a partir da segunda quinzena deste mês. Os voos, no entanto, só deverão ser retomados no fim do ano.

Após o término da limpeza das áreas comuns, a concessionária informou que seguirá com os trabalhos de recuperação dos equipamentos necessários para a operação do aeroporto.

O Salgado Filho está fechado desde o início de maio depois de ter ficado alagado durante a enchente histórica que afetou a Capital gaúcha e o Estado do Rio Grande do Sul como um todo.

No dia 27 de maio, parte dos voos que tinham a cidade de Porto Alegre como origem ou destino foi transferida para a Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana. Desde então, os embarques e desembarques passaram a ser feitos no ParkShopping Canoas. De lá, os passageiros são levados para a base aérea em ônibus.

No fim de junho, o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou que, na segunda quinzena de julho, os embarques e desembarques voltarão a ser feitos no Salgado Filho. A data exata não foi informada.

Com a reabertura, os passageiros terão de ir ao aeroporto Salgado Filho –e não mais ao shopping em Canoas– e de lá serão levados de ônibus para Canoas. Os pousos e decolagens em Porto Alegre, no entanto, só deverão voltar a ser feitos em dezembro.

