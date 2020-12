Magazine Cauã Reymond conta que está fazendo três testes de coronavírus por semana para gravar a novela “Um Lugar ao Sol”

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

O ator viverá gêmeos na próxima novela das nove da Globo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Depois da minissérie Dois Irmãos, Cauã Reymond viverá gêmeos novamente na novela Um Lugar ao Sol, que substituirá Amor de Mãe em 2021 na Globo. Em painel da CCXP Worlds, ele se reuniu com Christiane Torloni e Tony Ramos, que também já viveram gêmeos nas tramas Cara e Coroa e Baila Comigo, respectivamente. E é claro que surgiu a pergunta se os atores que vivem dois personagens recebem o salário dobrado. Tony e Christiane responderam que não, mas Cauã contou uma história que rola nos bastidores:

“Dizem que a Gloria Pires, quando foi viver a Ruth e Raquel [em Mulheres de Areia], negociou o valor do salário e depois pediu valor dobrado. Parece que o cara ficou sem reação e aceitou quanto ela pediu. Não sei se é verdade, mas espero que ela tenha conseguido mesmo”, disse.

Para a novela, além da dose dupla, o ator enfrenta um desafio ainda maior, já que as gravações estão acontecendo em meio à pandemia do coronavírus. Cauã contou que, mesmo já tendo sido diagnosticado com a doença, precisa fazer três testes por semana para gravar.

Ele falou também de outras novidades em sua rotina no set: “Três exames por semana, muita cena com chroma key, mas muito feliz em poder trabalhar. (…) Eu contraceno com uma bola verde, eu converso com ela. Estou curioso para ver o resultado”.

