Celebridades Cauã Reymond conta que já foi assediado muitas vezes por mulheres e homens

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2020

Segundo Cauã, casos como esses aconteciam frequentemente em seu cotidiano. Foto: Reprodução/Instagram Segundo Cauã, casos como esses aconteciam frequentemente em seu cotidiano. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O ator Cauã Reymond, 39, contou, em live para a jornalista Joyce Pascowhitch, que já sofreu assédio no começo da carreira como modelo. Segundo o ator, casos como esses aconteciam frequentemente em seu cotidiano.

“Como trabalhava com moda, desde muito novo fui me acostumando a isso. Já fui assediado de maneiras que não gostei, por mulheres, por homens”, disse Cauã.

Cauã também relatou com detalhes de como cada assédio se configurava. “Por exemplo, uma coisa que odeio é aquela mão que começa no ombro e vai parar no bumbum, assim ‘sem querer’”, revelou o ator.

Para Cauã é uma falta de respeito e, hoje em dia, ele não tolera nenhum tipo de assédio, nem com ele nem com ninguém. “Falta respeito. Hoje em dia falo na hora que não gostei, mas já fiquei calado muitas vezes e é uma situação muito chata. Sei que é muito pior com mulher”, concluiu.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades