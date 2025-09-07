Expointer Cavalo Crioulo movimenta R$ 14,51 milhões em animais, e negócios na Cidade do Cavalo crescem até 30%

7 de setembro de 2025

Além da comercialização de animais, setor lojista do Cavalo Crioulo também fez bons negócios com a venda de roupas, calçados e indumentária gaúcha. Foto: Nataly Porto/ABCCC Além da comercialização de animais, setor lojista do Cavalo Crioulo também fez bons negócios com a venda de roupas, calçados e indumentária gaúcha. (Foto: Nataly Porto/ABCCC) Foto: Nataly Porto/ABCCC

Motor do negócio de animais na Expointer 2025, o Cavalo Crioulo somou comercialização de R$ 14,51 milhões nos seis leilões realizados. O valor confirma a força de investimento da raça, tanto pelo fluxo de novos investidores quanto pela ampliação de manadas de tradicionais criatórios.

O presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), César Augusto Rabassa Hax, frisou o avanço em estados do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. “O cavalo Crioulo está expandindo seus horizontes e ganhando força tanto no uso na lida quanto em atividades esportivas”, salientou, informando que, ainda neste mês de setembro, a ABCCC deve divulgar estudo do PIB do Cavalo Crioulo no Brasil.

A ideia é ter em mãos dados do movimento de negócios do cavalo que, mais do que uma paixão, é fonte de renda para milhares de brasileiros, seja em propriedades rurais, centros de treinamento, seja no varejo, selarias e práticas esportivas.

Mas o cavalo Crioulo não rende lucros apenas com a comercialização de animais. Durante os nove dias de Expointer, os lojistas localizados na Cidade do Cavalo no Parque de Exposições Assis Brasil também fizeram bons negócios.

Os dados finais ainda estão sendo tabulados, mas, segundo Hax, balanço preliminar indica movimentação de 20% a 30% superior neste ano em relação a 2024. “Ano passado tivemos as dificuldades decorrentes da enchente, mas, mesmo assim, as vendas foram muito boas. Neste ano, conseguimos novo incremento”, completou. Entre os setores com melhor resultado estão os lojistas de roupas, calçados e indumentária gaúcha.

