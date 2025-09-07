Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Expointer Expointer de 2025 bate recorde de público de todas as edições

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

No penúltimo dia de feira, número de visitantes já superou a maior marca da história.

Foto: Mauro Nascimento/Ascom Expointer

Em apenas oito dias, a 48ª Expointer já superou o público total de todas as edições anteriores. Até este sábado (6/9), a feira contabiliza 862.208 visitantes, ultrapassando a marca de 822 mil registrada em 2023, até então o maior número da história. Só neste sábado, 143.806 pessoas acessaram o Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o recorde para um único dia de feira.

Para o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum, os números reafirmam a relevância da feira no calendário oficial. “A Expointer consolida-se, cada vez mais, como a maior vitrine do agronegócio brasileiro. Este recorde mostra a força do setor e a importância da feira como espaço de negócios, inovação e integração entre o campo e a cidade. Ainda temos grande expectativa para este domingo, com tempo firme e temperaturas agradáveis, para superar e consolidar novos recordes”, ressalta.

Além do recorde de público, o Pavilhão da Agricultura Familiar também registrou o maior volume de vendas da história nos primeiros sete dias de comercialização, com faturamento de R$ 9.353.591,65, um crescimento de 19,5% em relação a 2024, quando o total foi de R$ 7.829.599,66.

A diversidade de atrações segue sendo um dos pontos fortes da feira. Neste domingo, das 8h às 20h, os visitantes poderão conferir exposições de máquinas e implementos agrícolas, pecuária de elite, agricultura familiar, artesanato e atividades culturais.

Esta edição também já havia alcançado outras marcas históricas: maior número de animais inscritos — 6.696 exemplares, entre rústicos e de argola — e recorde de empreendimentos no Pavilhão da Agricultura Familiar, com 456 expositores.

CRMV-RS entrega o Prêmio Destaque Professor Édison  Armando de Franco
