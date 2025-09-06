Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Expointer Fertilizantes Piratini aposta na Expointer para ampliar negócios no agro

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Para Mário Daros, diretor da Fertilizantes Piratini, o momento é de retomada e confiança no setor.

Foto: O Sul

A Fertilizantes Piratini, reconhecida como referência nacional e internacional no setor de nutrição agrícola, marca presença na 48ª Expointer com otimismo e foco em inovação. “Participamos ativamente na Expointer. Já são 36 anos de feira, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A cada edição a nossa missão é apresentar os nossos produtos aos visitantes do evento e mais do que isso é estar presentes nos debates realizados, em prol do agronegócio”, declarou Mário Daros, diretor da Fertilizantes Piratini.

Para Daros, o momento é de retomada e confiança. “A agricultura gaúcha está superando as dificuldades climáticas dos últimos anos. Os preços dos fertilizantes estão mais estáveis e o produtor voltou a investir com segurança. A Expointer reflete esse clima de reanimação. Nosso papel é oferecer soluções que aumentem a produtividade sem comprometer o solo e o meio ambiente”, ressaltou.

Com duas unidades industriais em Porto Alegre e outras duas em Rio Grande, a Piratini atende um dos maiores polos produtores de grãos do país. A empresa aposta em logística eficiente e tecnologia embarcada para ampliar sua atuação no Sul e em outras regiões estratégicas. “A nossa empresa é gaúcha e foi criada em 1988. Hoje, contamos com 500 colaboradores em nossa equipe. É motivo de muito orgulho para nós. Estamos sempre prospectando novos negócios, para fortalecer a economia do nosso estado”, declarou. A presença da Fertilizantes Piratini na Expointer reforça o protagonismo da indústria gaúcha no agronegócio nacional e sinaliza um novo ciclo de crescimento para o setor de insumos agrícolas. 

tags: Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Expointer

Cotricampo celebra terceiro ano de sede nova na Expointer
CRMV-RS entrega o Prêmio Destaque Professor Édison  Armando de Franco
CRMV-RS eo Prêmio Destaque Professor Édison  Armando de Franco
https://www.osul.com.br/fertilizantes-piratini-expointer-ampliar-negocios/ Fertilizantes Piratini aposta na Expointer para ampliar negócios no agro 2025-09-06
Deixe seu comentário

Últimas

Economia ICMS sobre a gasolina, o diesel e o gás de cozinha aumentará a partir de janeiro de 2026
Economia Banco Central divulgará neste mês as regras de padronização do chamado Pix parcelado
Rio Grande do Sul Estão abertas até o dia 25 deste mês as inscrições para guarda-vidas civis temporários no Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul Organização Aldeias Infantis SOS apresenta balanço das ações realizadas após as enchentes de 2024 no RS
Economia Trabalhadores que recebem salários acima de R$ 6 mil pagam mais Imposto de Renda do que milionários
Mundo Ataque a tiros dentro de ônibus deixa seis mortos em Jerusalém
Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo
Política Ministro do Supremo Gilmar Mendes afirma que não há “ditadura da toga” no Brasil
Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem punições a quem ofertar “terapia de conversão” da orientação sexual
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar nesta semana em Porto Alegre
Pode te interessar

Expointer Setor automotivo ganha fôlego com a 48ª Expointer, segundo Sincodiv/Fenabrave-RS

Expointer Planta de erva-mate gaúcha tem características especiais e origina nova cachaça

Expointer Expointer: Brasil e Uruguai dividem pódio na final do Freio de Ouro 2025

Expointer Cavalo Crioulo movimenta R$ 14,51 milhões em animais, e negócios na Cidade do Cavalo crescem até 30%