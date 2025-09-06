Expointer Fertilizantes Piratini aposta na Expointer para ampliar negócios no agro

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Para Mário Daros, diretor da Fertilizantes Piratini, o momento é de retomada e confiança no setor. Foto: O Sul Foto: O Sul

A Fertilizantes Piratini, reconhecida como referência nacional e internacional no setor de nutrição agrícola, marca presença na 48ª Expointer com otimismo e foco em inovação. “Participamos ativamente na Expointer. Já são 36 anos de feira, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A cada edição a nossa missão é apresentar os nossos produtos aos visitantes do evento e mais do que isso é estar presentes nos debates realizados, em prol do agronegócio”, declarou Mário Daros, diretor da Fertilizantes Piratini.

Para Daros, o momento é de retomada e confiança. “A agricultura gaúcha está superando as dificuldades climáticas dos últimos anos. Os preços dos fertilizantes estão mais estáveis e o produtor voltou a investir com segurança. A Expointer reflete esse clima de reanimação. Nosso papel é oferecer soluções que aumentem a produtividade sem comprometer o solo e o meio ambiente”, ressaltou.

Com duas unidades industriais em Porto Alegre e outras duas em Rio Grande, a Piratini atende um dos maiores polos produtores de grãos do país. A empresa aposta em logística eficiente e tecnologia embarcada para ampliar sua atuação no Sul e em outras regiões estratégicas. “A nossa empresa é gaúcha e foi criada em 1988. Hoje, contamos com 500 colaboradores em nossa equipe. É motivo de muito orgulho para nós. Estamos sempre prospectando novos negócios, para fortalecer a economia do nosso estado”, declarou. A presença da Fertilizantes Piratini na Expointer reforça o protagonismo da indústria gaúcha no agronegócio nacional e sinaliza um novo ciclo de crescimento para o setor de insumos agrícolas.

