Expointer Cotricampo celebra terceiro ano de sede nova na Expointer

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Cooperativa que atua em 21 municípios da região Noroeste do Rio Grande do Sul completará 58 anos no dia 14 de setembro Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Cotricampo, que atua em 21 municípios da região Noroeste do Rio Grande do Sul e em nove estados brasileiros, celebra o terceiro ano consecutivo da sua casa na 48ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. “Estamos de portas abertas, para receber os visitantes da feira e apresentar as farinhas de trigo produzidas pelo Moinho Cotricampo, na cidade de Campo Novo”, destacou o presidente da Cotricampo, Gelson Bridi.

Paralelamente à Casa Cotricampo, a cooperativa também se destacou com seu espaço no pavilhão do gado de leite, abrigando animais das raças Holandesa e Jersey de cinco produtores rurais cooperados, parceiros da linha nutrição animal fabricada pela Cotricampo. Destaque para a vaca Bickel 633 Glunu Wind Kingboy, de propriedade da Cabanha Santa Clara, de Humaitá (RS) que conquistou o Circuito Exceleite 2024/2025, promovido pela Gadolando.

Bridi adiantou que no próximo dia 9 de outubro será realizada a Abertura Nacional da Colheita do Trigo, a partir das 14 horas, no campo experimental da Cotricampo, em Campo Novo. “O lançamento do evento marcará a inédita abertura oficial da colheita do trigo”, disse. Além deste evento, a expectativa é grande para a 10ª Expoagro Cotricampo, que ocorrerá de 25 a 28 de fevereiro de 2026, também no campo experimental da Cotricampo. “Ambos os eventos são tradicionais e fortalecem a nossa produção e os trabalhos das cooperativas”, destacou.

O cooperativismo vem de família, revela Bridi. “Meu pai sempre foi um grande cooperativista e ele atuou dentro da liderança da Cotricampo. Minha trajetória iniciou aos 16 anos ao acompanhar o trabalho da minha família no campo. Antes de me tornar presidente passei por todas as etapas dentro da cooperativa. Ver o nosso crescimento me orgulha”, declarou. No próximo dia 14 de setembro, a Cotricampo completa 58 anos de história no Rio Grande do Sul, considerada a maior indústria de moagem de trigo do sistema cooperativista gaúcho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/cotricampo-celebra-terceiro-ano-de-sede-expointer/

Cotricampo celebra terceiro ano de sede nova na Expointer

2025-09-06