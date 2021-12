Esporte Cavani marca, e o Manchester United busca empate com o vice-lanterna Newcastle pelo Campeonato Inglês

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2021

Cavani chuta de canela e marca para o Manchester United diante do Newcastle. (Foto: Reprodução)

Em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United teve pela frente o vice-lanterna Newcastle, mas pode comemorar o ponto conquistado no empate por 1 a 1 entre as equipes nesta segunda-feira (27), no St. James Park. Isso porque os donos da casa criaram mais oportunidades e saíram na frente logo aos seis minutos de jogo com Saint-Maximin. Com Cristiano Ronaldo apagado e pouca inspiração, os Diabos Vermelhos conseguiram igualar aos 25 minutos da etapa final, com Cavani – que substituiu Greenwood no intervalo. Perto do fim, De Gea ainda evitou o pior ao fazer uma defesaça em chute de Almirón.

Panorama

As equipes mantêm as posições que estavam antes de a bola rolar: o Manchester United é o sétimo, com 28 pontos, enquanto o Newcastle é o 19º com 11.

Próximos compromissos

Os jogos pela 20ª rodada estão marcados para quinta-feira: o Manchester United recebe o Burnley às 17h15, enquanto o Newcastle visita o Everton às 16h30.

