Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2021

A estreia oficial de Daniel foi, então, adiada, já que ele cumprirá dez dias de quarentena. (Foto: Reprodução)

O Barcelona divulgou nesta segunda-feira (27) o teste positivo para Covid-19 do francês Lenglet e do brasileiro Dani Alves. Os dois não voltam aos treinos com o restante do grupo, nesta terça-feira (28). A estreia oficial do lateral-direito é, então, adiada, já que ele cumprirá dez dias de quarentena.

No mesmo dia em que anunciou a contratação do brasileiro Rafinha Alcântara, a Real Sociedad divulga também dez casos positivos de coronavírus. O clube não revelou quem são os atletas, mas, com eles, chega a 67 o número de jogadores infectados no mês de dezembro na primeira divisão do futebol espanhol.

O surto da Covid-19, causado pela variante Ômicron afeta duramente o Campeonato Inglês, que já teve uma série de jogos adiados por conta do aumento de casos. Segundo a agência Reuters, só na última semana, foram 103 casos na Premier League.

Por conta disso, a liga espanhola estabeleceu um novo protocolo de prevenção, que impõe, entre outras medidas, que os jogadores sejam submetidos ao teste PCR nos seguintes casos: Após folgas de Natal; Após intervalos em datas FIFA; Novos contratados; Jogadores que voltem de três ou mais dias de descanso.

Na sexta-feira, além da Real Sociedad e do Barcelona, outros três clubes anunciaram casos de Covid-19: Cádiz, Celta de Vigo e Elche.

A maioria das equipes da Espanha optou por não revelar os nomes dos jogadores que testaram positivo. O Real Madrid divulgou a lista, que teve nove atletas: Modric, Marcelo, Asensio, Rodrygo, Bale, Lunin, Alaba, Isco, e Arribas.

