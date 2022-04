Esporte Caxias do Sul sedia a primeira edição na América Latina do maior evento internacional para atletas surdos

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2022

A Surdolimpíada reúne mais de 5 mil atletas de 77 países. (Foto: Freepik)

A cerimônia de abertura da 24ª edição da Surdolimpíada de Verão – o maior evento multidesportivo para atletas surdos do mundo – ocorre neste domingo (1º) em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

Essa é a primeira vez que a América Latina recebe a competição, que prossegue até 15 de maio com mais de 5 mil atletas de 77 países. Nesta edição, o Brasil conta a sua maior delegação na história do evento, com 237 componentes (199 atletas e 38 membros da comissão técnica), que participarão de disputas em 17 modalidades: futebol, vôlei, handebol, basquete, atletismo, badminton, natação, ciclismo, mountain bike, tiro esportivo, orientação, tênis de mesa, judô, karatê, tênis, vôlei de praia e taekwondo.

“Esta edição da Surdolimpíada será muito especial. Além de ser realizada no Brasil, nós teremos a maior delegação brasileira da história. Espero que possamos ter bons desempenhos”, disse a presidente da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos, Diana Kyosen.

O Brasil já participou de seis edições do evento. Porém, as medalhas vieram apenas nas três últimas, sendo dez no total: uma de ouro, uma de prata e oito de bronze.

