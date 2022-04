Brasil Após 45 anos, Polícia Federal se despede do edifício “Máscara Negra” e muda de sede em Brasília

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2022

O edifício apresenta uma série de problemas estruturais Foto: Divulgação O edifício apresenta uma série de problemas estruturais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma cerimônia realizada na tarde de sexta-feira (29) marcou o encerramento das atividades da PF (Polícia Federal) na sua sede conhecida como “Máscara Negra”, em Brasília. O apelido faz referência aos vidros escuros da fachada do prédio, que serviu de sede para a corporação por 45 anos.

Atualmente, o edifício apresenta uma série de problemas estruturais. O projeto arquitetônico do “Máscara Negra” foi desenvolvido em 1967 pelos arquitetos Jaime Lerner, Marcos Prado e Domingos Bongestab, após vencerem um concurso. Foram anos de obras até o prédio ser inaugurado em 21 de julho de 1977, com a presença do então presidente da República, general Ernesto Geisel, do então ministro da Justiça, Armando Ribeiro Falcão, e do primeiro diretor-geral da PF, coronel Moacyr Coelho.

“Quantas gerações de policiais e servidores aprenderam o que é a Polícia Federal dentro dessas paredes de vidro. Quantas operações foram idealizadas, quantos momentos de tensão, quantas alegrias pelos resultados positivos que colocaram a PF dentre as instituições mais respeitadas do Brasil”, declarou o diretor-geral da corporação, Márcio Nunes de Oliveira, durante a solenidade de despedida.

“Permaneceremos voltados para o futuro e para a modernidade, sem esquecer e desmerecer a importância do nosso passado e da nossa história, pois é assim que se constroem as trajetórias das pessoas, das instituições e dos países”, completou.

A partir de agora, a PF passa a ocupar um prédio mais moderno, o Multibrasil Corporate, na capital federal. Por causa dos vidros espelhados e da arquitetura moderna, o local foi apelidado de Palácio de Cristal.

