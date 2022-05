Rio Grande do Sul Caxias do Sul terá primeiro centro de referência do interior para atender crianças e jovens vítimas de violência

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











A cada hora, uma criança ou adolescente sofre violência no Rio Grande do Sul. Foto: Reprodução A cada hora, uma criança ou adolescente sofre violência no Rio Grande do Sul. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cada hora, uma criança ou adolescente sofre violência no Rio Grande do Sul e a cada quatro horas, uma é vítima de violência sexual, segundo o Sistema de Informações de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde.

Oferecer mais proteção e garantias, evitando que voltem a ser vítimas, é o objetivo do Centro de Referência ao Atendimento Infanto Juvenil (CRAI) que será implantado no Hospital Geral de Caxias do Sul, na Serra. O termo aditivo do convênio com o governo do Estado foi assinado nesta segunda-feira (2) pela secretária adjunta da Saúde, Ana Costa, representando a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Será o primeiro CRAI a funcionar no interior do Estado. O atendimento integrado, com programas e serviços que proporcionam atenção integral e interinstitucional às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Além de perícias física e psíquica, para verificar a ocorrência de violência, as vítimas recebem atendimento integral em saúde, como consultas, exames e internação, recebendo encaminhamento para a rede, se necessário.

“Hoje, a nossa missão é grata, com o sentimento de tornar a vida desses jovens menos sofrida”, disse Ana Costa. “Não podemos evitar o que eles passaram, mas podemos fazer a diferença e ajudar a superar o sofrimento”.

Estamos congregando esforços em um momento doloroso para estas crianças e jovens”, comentou a secretária municipal de Saúde, Daniele Meneguzzi. “Esse esforço certamente vai qualificar, ampliar e motivar iniciativas para minimizar esse tipo de crime na sociedade”.

O modelo é o CRAI que desde 2001 funciona no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre, e que foi pioneiro neste tipo de serviço no Rio Grande do Sul.

Até o final do ano a Secretaria Estadual da Saúde, junto com o Programa RS Seguro, Instituto-Geral de Perícias (IGP), Ministério Público e Polícia Civil, deverá inaugurar mais dois CRAIs, em Pelotas e Rio Grande, seguindo o Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 do Estado, que prevê a implantação de oito CRAIs em diferentes regiões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul