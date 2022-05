Mundo Calor extremo deixa milhões sem água e luz na Índia e no Paquistão

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

Uma escavadeira tenta conter o fogo criado naturalmente pelo calor na capital indiana de Nova Delhi. Foto: Reprodução Uma escavadeira tenta conter o fogo criado naturalmente pelo calor na capital indiana de Nova Delhi. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma onda de calor está atingindo a Índia e o Paquistão na última semana, com temperaturas que ultrapassam os 45ºC. As altas temperaturas já causam cortes de eletricidade e escassez de água para milhões de habitantes. Os especialistas apontam que o fenômeno deverá ser registrado cada vez com mais frequência no futuro, consequência das mudanças do clima.

Na última semana, Nova Délhi chegou a registrar 46ºC. O calor extremo afetou o noroeste e o centro da Índia, de acordo com o departamento meteorológico do país. Uma lojista local disse à Agência France Presse que é “a primeira vez” que sentia tanto calor em abril.

Já no Rajastão, no noroeste da Índia, os cortes de energia foram impostos nas fábricas para reduzir o consumo. De acordo com a imprensa local, as principais usinas estão enfrentando escassez de carvão.

Além disso, 1,4 bilhão de pessoas passam por uma diminuição no abastecimento de água, o que se agravará até as chuvas previstas para junho e julho. Na última quinta-feira (28), os bombeiros precisaram trabalhar para conter o fogo nos enormes aterros sanitários da capital indiana.

Nova Délhi, que tem mais de 20 milhões de habitantes, não tem infraestrutura moderna para tratar as 12 mil toneladas de resíduos que produz diariamente. Além do incêndio registrado na semana passada, outros três já haviam ocorrido em menos de um mês na região.

Paquistão, 48 graus

Já no Paquistão, a onda de calor já bateu a casa dos 48ºC.

As temperaturas estão cerca de 8ºC acima do normal em algumas partes do país, de acordo com a Sociedade Meteorológica do Paquistão. Os agricultores terão de gerir o abastecimento de água – a agricultura empresa cerca de 40% da população local.

“A saúde pública e a agricultura do país enfrentarão sérias ameaças pelas temperaturas extremas deste ano”, disse Sherry Rehman, ministra de Mudanças Climáticas do Paquistão.

O Escritório Meteorológico do Paquistão já havia informado que março foi o mês mais quente já registrado desde 1961.

Cada vez mais calor

As ondas de calor já mataram mais de 6,5 mil pessoas na Índia desde 2010. Os cientistas dizem que, devido às mudanças climáticas, os eventos extremos estão se tornando mais frequentes e mais severos – não apenas no país, mas em todo o planeta.

“As mudanças climáticas estão tornando as altas temperaturas mais prováveis na Índia”, disse Mariam Zachariah, do Instituto Grantham do Imperial College de Londres.

“Antes das atividades humanas aumentarem as temperaturas globais, calor como o que atingiu a Índia no início deste mês só era observado uma vez a cada 50 anos”, acrescentou.

Em agosto do ano passado, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês) divulgou um relatório em que afirma que todas as regiões do globo já são afetadas por eventos extremos como ondas de calor, chuvas fortes, secas e ciclones tropicais provocadas pelo aquecimento global.

Além disso, as centenas de cientistas que assinam o material afirmaram que cada uma das últimas quatro décadas foi sucessivamente mais quente do que qualquer outra década que a precedeu desde 1850. A previsão, segundo o IPCC, é que a temperatura continue a subir até meados deste século em todos os cenários projetados para as emissões de gases de efeito estufa.

