Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

A partida de volta será disputada neste domingo, às 17h30, o Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Foto: Lenilson Santos/Ferroviária AC A partida de volta será disputada neste domingo, às 17h30, o Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. (Foto: Lenilson Santos/Ferroviária AC) Foto: Lenilson Santos/Ferroviária AC

Caxias-RS e Ferroviário-CE empataram em 1 a 1 na tarde desta quinta-feira (7), no jogo de ida das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida de volta será disputada neste domingo (10), às 17h30, o Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Em caso de vitória por qualquer placar, o Caxias se classifica para a final do campeonato, onde enfrentará o vencedor de Athletic e Ferroviária.

A equipe da Serra gaúcha saiu na frente com gol de Vitor Feijão logo aos 14 minutos do primeiro tempo, porém aos 15 da etapa final Wesley empatou para o Ferroviário. Mais de 6 mil torcedores estiveram no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS) empurrando a equipe. O empate acabou mantendo a invencibilidade dos cearenses na competição nacional, com 39 gols marcados e apenas 10 sofridos. O principal jogador é o veterano atacante Ciel, de 41 anos e que anotou 10 gols na competição nacional nesta temporada.

Enquanto o Caxias busca o título inédito da Série D, o Ferrão, também conhecido como Tubarão da Barra, sonha com o bicampeonato na quarta divisão. Ambas as equipes garantiram no último fim de semana o acesso à Série C de 2024.

O jogo

A equipe cearense teve duas boas chances de abrir o placar. Logo aos sete minutos, Kadu Barone cruzou na medida para Ciel, que bateu de primeira, mas o goleiro Fabian Volpi defendeu.

Quatro minutos mais tarde, foi Wesley que bateu cruzado dentro da área, e mais uma vez Volpi salvou o gol do time gaúcho, afastando a bola. Na sequência, aos 14 minutos, o Caxias soube ser letal para abrir o placar. O cruzamento de Lustrosa encontrou Vitor Feijão que abriu o placar de cabeça.

Os visitantes, invictos na competição, não se abalaram com o gol sofrido e foram para cima buscando pelo empate no Centenário. Aos 18 minutos, Ciel recebeu dentro da área chutar com perigo, e mais uma vez Volpi defende.

Aos 39, Marlon percebe o goleiro Douglas Dias adiantado, e quase amplia ao bater de fora da área, que passou por cima do travessão. Já nos acréscimos, Kadu cruzou para Ciel dentro da área, mas ao chutar o camisa 99 pegou mal na bola e desperdiçou a chance do empate.

Após o intervalo, os donos da casa voltaram pressionando no ataque em busca de ampliar o marcador. Aos 13 minutos, Lustosa teve a chance ao chutar da entrada da área, mas o goleiro Douglas Dias estava atento e evitou o gol. Dois minutos depois, foi o Ferrão que balançou a rede adversária.

A jogada do gol começou com um chute de Tarcísio dentro da área, que goleiro Volpi chegou a defender, mas no rebote Wesley aproveitou e igualou o placar no Centenário.

Ficha técnica

Escalação do Caxias

Fabian Volpi; Marcelo, Dirceu, Ricardo Lima e Marlon; Jonathan (Marcão), Galvan (Marcelinho) e Elyeser (Soares);

Eron, David Lustosa (Pedro Cuiabá) e Vitor Feijão (Peu). Técnico: Gerson Gusmão

Escalação do Ferroviário

Douglas Dias; Wesley, Alisson, Éder Lima e Mattheus Silva (Roni Lobo); Lincoln, Maycon Lucas (Tarcísio) e Felipe Guedes; Gabryel Martins (Abner), Kadu Barone (Brayan) e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi

Arbitragem

Rafael Martins Diniz (DF), Lehi Sousa Silva (DF), Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF) e Marcio Henrique de Gois (SP).

2023-09-07