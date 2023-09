Rio Grande do Sul Susepe disponibiliza mão de obra prisional para auxiliar municípios atingidos pela enchente

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

Uma das ações em Encantado inclui a restauração da Escola Municipal Lagoa Azul. Foto: Divulgação/Susepe Uma das ações em Encantado inclui a restauração da Escola Municipal Lagoa Azul. (Foto: Divulgação/Susepe) Foto: Divulgação/Susepe

A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) está disponibilizando mão de obra prisional para auxiliar municípios atingidos pelo temporal dos últimos dias, que deixou pessoas sem bens e moradia em diversos lugares. A ação resulta dos termos de cooperação firmados pelo Estado com as cidades.

Cerca de 30 apenados foram escalados para atuar na limpeza dos municípios de Arroio do Meio, Encantado, Santa Cruz, Venâncio Aires, Lajeado e Roca Sales. Em Encantado, o trabalho inclui também a restauração da Escola Municipal de Educação Infantil Lagoa Azul e a distribuição de alimentos.

Nessa quinta-feira (7), foram entregues, na Defesa Civil de Montenegro, 250 esteiras térmicas produzidas por pessoas privadas de liberdade da Penitenciária Modulada de Osório. Além disso, 2 mil barras de sabão fabricadas com mão de obra prisional do Instituto Penal de Santo Angelo serão distribuídas às cidades afetadas nesta sexta (8). Já o Presídio de Encantado irá produzir e doar, diariamente, pães que serão entregues a Encantado, Roca Sales e Muçum.

“Este evento é muito triste para todo o Estado. A sociedade precisa estar mobilizada para prestar o apoio necessário a quem precisa e ajudar na reconstrução do que foi destruído pelas chuvas. A Susepe se solidariza com as vítimas e tem colaborado para garantir a retomada da normalidade o quanto antes”, afirma o superintendente dos Serviços Penitenciários, Mateus Schwartz dos Anjos.

“É um momento de união, empatia e solidariedade. Tudo o que estiver ao nosso alcance para auxiliar a população nas regiões atingidas deve ser feito. Cada pequeno gesto, seja ele dos servidores ou apenados, significa muito neste momento”, destaca o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana.

A administração da Susepe marcou uma reunião para a noite de hoje a fim de realizar um balanço das atividades. O encontro servirá também para analisar as alternativas com vistas a ampliar ainda mais a disponibilização de mão de obra prisional aos municípios atingidos e possibilitar outras ações de auxílio à população.

Calamidade

O MIDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional) reconheceu nessa quinta-feira estado de calamidade pública de 79 cidades do Rio Grande do Sul.

Segundo a pasta, a medida visa agilizar o atendimento da Defesa Civil Nacional e dos órgãos competentes à população do Rio Grande do Sul afetada pela passagem de um ciclone nesta semana.

Segundo a Defesa Civil estadual, 79 municípios foram atingidos, com mais de 1,6 mil pessoas desabrigadas, 3 mil desalojadas e mais de 52 mil afetadas de alguma forma. O número de mortos já chega a 39.

