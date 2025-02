Inter Caxias e Inter se enfrentam pelas semifinais do Campeonato Gaúcho; acompanhe

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Colorado tenta chegar a final pela primeira vez desde 2021 Foto: Ricardo Duarte/Inter Colorado tenta chegar a final pela primeira vez desde 2021. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste sábado (22), o Inter visita o Caxias, às 16h30min, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A partida será o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, onde os clubes darão seu primeiro passo em direção a final da competição estadual.

Acompanhe na Rádio Grenal

O Caxias, melhor segundo colocado na primeira fase, tenta garantir a vantagem do fator casa para o primeiro duelo. O time comandado por Luizinho Vieira está invicto há quatro jogos e tem como objetivo repetir o feito de 2023, quando eliminou o Colorado na mesma etapa e garantiu sua vaga na final do Gauchão.

Já o Inter terminou a fase de grupos com a melhor campanha. O Colorado busca uma vaga na final do Campeonato Gaúcho, onde não chega desde 2021, quando foi vencido pelo Grêmio. O último título conquistado pelo clube foi em 2016. O time de Roger Machado vive boa fase e tenta manter o embalo na competição, porém, sofre com desfalques importantes.

Caxias

O técnico Luizinho não poderá contar com um de seus principais jogadores para o primeiro confronto. O volante Pedro Cuiabá recebeu o terceiro cartão amarelo e está de fora da partida. Com isso, o treinador tem Lorran e Mantuan disputando a posição.

Escalação: Victor Golas; Ronei, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes, Mantuan e Tomas Bastos; Calyson, Nicholas de Souza e Richard.

Inter

O técnico Roger Machado chega em Caxias com grandes desfalques, não podendo contar com Borré, Alan Patrick e Wesley. Enner Valencia tenta se firmar na posição. Com a saída de Thiago Maia para o Santos, Bruno Henrique assume a titularidade.

Escalação: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Wanderson, Vitinho e Carbonero; Valencia.

Arbitragem

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima;

Jean Pierre Goncalves Lima; Assistente 1: Lucio Beiersdorf Flor;

Lucio Beiersdorf Flor; Assistente 2: Michael Stanislau;

Michael Stanislau; VAR: Anderson da Silveira Farias;

Anderson da Silveira Farias; Quarto árbitro: Eduardo Fernandes Bastos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/caxias-e-inter-se-enfrentam-no-primeiro-jogo-da-semifinal-do-campeonato-gaucho-acompanhe/

Caxias e Inter se enfrentam pelas semifinais do Campeonato Gaúcho; acompanhe

2025-02-22