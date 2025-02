Grêmio Na Arena, Grêmio recebe o Juventude no primeiro jogo da semifinal do Gauchão

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2025

O Tricolor tem três desfalques importantes para a partida Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Tricolor tem três desfalques importantes para a partida. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Neste sábado (22), o Grêmio recebe o Juventude na Arena, às 21h30min, na primeira partida da semifinal do Gauchão. Os dois finalistas da competição de 2024, agora se enfrentam para garantir uma vaga na decisão.

O time comandado por Quinteros vem de uma sofrida classificação na Copa do Brasil, com uma atuação que preocupou os torcedores. Para esse duelo, o treinador terá o desfalque de pelo menos dois titulares e deve realizar mudanças técnicas no time. Sua única derrota na temporada até então, foi justamente contra o rival desta noite: um 2 a 0 no Jaconi.

O alviverde, que já venceu do Grêmio este ano no campeonato, terminou a primeira fase em segundo lugar na classificação geral e tem a vantagem de decidir o duelo em casa. O Juventude teve a semana livre após uma vitória sobre o Pelotas por 3 a 2 e terá dois desfalques importante para a partida.

Grêmio

Gustavo Quinteros não poderá contar com Aravena e Pavon, tiveram lesão constatada e não poderão atuar nas semifinais. Na lateral-direita, João Pedro, também com problemas físicos, não estará a disposição. João Lucas, que seria o reserva imediato, está suspenso.

Juventude

O técnico técnico Fábio Matias terá o desfalque de dois de seus titulares. O lateral-esquerdo Felipinho, com uma lesão no cotovelo, e Cipriano, com lesão muscular, estão fora da partida.

Arbitragem

Árbitro : Jonathan Benkenstein Pinheiro;

: Jonathan Benkenstein Pinheiro; Assistente 1 : Rafael da Silva Alves;

: Rafael da Silva Alves; Assistente 2 : Leirson Peng Martins;

: Leirson Peng Martins; VAR: Douglas Schwengber da Silva;

Douglas Schwengber da Silva; Quarto árbitro: Tiago Lemos Clasen.

