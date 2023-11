Grêmio CBF admite erro em pênalti não marcado para o Corinthians contra o Grêmio

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2023

Wilson Luiz Seneme, presidente da comissão de arbitragem, admitiu erro no lance Foto: Reprodução Wilson Luiz Seneme, presidente da comissão de arbitragem, admitiu erro no lance (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), avaliou a atuação da equipe de arbitragem em Grêmio 0x1 Corinthians. O trio foi comandado por Rodrigo José Pereira de Lima.

Na avaliação de Seneme, a arbitragem errou ao não marcar pênalti para o Corinthians. O lance ocorreu aos seis minutos de jogo, quando o duelo estava empatado em 0 a 0 e Bruno Méndez, zagueiro do Timão, ainda não havia sido expulso.

Seneme avaliou que o lateral-direito João Pedro, do Grêmio, foi imprudente na disputa com Matheus Bidu, do Corinthians. O defensor do Timão ficaria cara a cara com o goleiro, mas não conseguiu prosseguir após intervenção da defesa gremista.

“Visivelmente o defensor do Grêmio tem uma ação imprudente. Mesmo que não tenha uma referência clara de puxão ou empurrão, o simples fato de colocar o peso do corpo nas costas do adversário, com essa carga, é o suficiente para levar esse jogador ao chão (Matheus Bidu)”, disse.

O presidente também opinou quanto à expulsão de Bruno Méndez, avaliada justamente na mesma paralisação promovida pelo VAR. Seneme viu acerto da arbitragem no lance, considerando que o uruguaio cometeu entrada grave.

https://www.osul.com.br/cbf-admite-erro-em-penalti-nao-marcado-para-o-corinthians-contra-o-gremio/

2023-11-14