Brasil Gabarito oficial do Enem 2023 é divulgado

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2023

Segundo o Inep, mais de 3,9 milhões de candidatos estavam inscritos no Enem. Foto: Divulgação/Depositphotos

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou em seu site, nesta terça-feira (14), os gabaritos dos dois dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. O certame foi aplicado em dois domingos, dias 5 e 12 de novembro em todo o Brasil. Segundo o Inep, mais de 3,9 milhões de candidatos estavam inscritos. Desses, 2,7 milhões compareceram aos dois dias de provas.

Apesar da divulgação do gabarito, que permite ao candidato saber a quantidade de questões que acertou no Enem, ainda não é possível saber como seu desempenho será avaliado na nota final. Para isso, será preciso esperar a divulgação das notas individuais no dia 16 de janeiro de 2024.

Isso acontece porque cada questão pode ter um peso diferente a depender das outras questões que o candidato acertou ou errou. Ou seja, a nota final não é simplesmente a soma do número absoluto de acertos. É a Teoria de Resposta ao Item (TRI), método de correção utilizado no Enem, que torna isso possível. A TRI prioriza o desempenho que for coerente.

“O cálculo estatístico considera a combinação da coerência do padrão de resposta com o pressuposto da cumulatividade e, ainda, as características (parâmetros de complexidade) de cada item”, afirma o Inep.

Dois alunos que acertarem exatamente o mesmo número de perguntas podem tirar notas diferentes. O raciocínio por trás disso é que, se alguém acerta as questões mais difíceis, mas erra aquelas consideradas fáceis, provavelmente “chutou” as respostas. Por isso, terá uma nota inferior à de um estudante que acertou as fáceis, mas errou as mais complexas.

Segundo o Inep, o que determina os “extremos” da nota é o grau de dificuldade das perguntas daquela edição.

“Quando a prova for composta por muitos itens fáceis, o máximo tenderá a ser mais baixo, e quando for formada por itens difíceis, o mínimo tenderá a ser mais alto”, diz o órgão, em documento de orientação aos participantes.

No primeiro domingo, os alunos fizeram a prova de linguagens, ciências humanas e a redação, cujo tema foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. No segundo domingo, foi a vez das provas de matemática e ciências da natureza.

Uma questão de ciências da natureza sobre a gripe A-H1N1 foi anulada, pois tinha sido usada no Enem PPL (para pessoas privadas de liberdade) em 2010. Segundo o Inep, a anulação da questão não deve afetar a nota dos candidatos.

