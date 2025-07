Esporte CBF anuncia uso de impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro 2026

Apesar da sinalização positiva, a CBF ainda não confirmou oficialmente a adoção do impedimento semiautomático.

O Campeonato Brasileiro de 2026 contará com uma importante inovação tecnológica. O impedimento semiautomático será implementado nas Séries A e B, conforme comunicado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) à Comissão Nacional de Clubes (CNC) após reunião realizada nesta segunda-feira (28).

A novidade, que já é utilizada em competições como a Champions League e foi destaque recentemente na Copa do Mundo de Clubes, utiliza tecnologia 3D e sensores para detectar impedimentos com precisão milimétrica em segundos. O sistema elimina a necessidade de traçar manualmente as linhas no VAR, agilizando decisões e reduzindo polêmicas.

Ou seja, uma colaboração das máquinas com os responsáveis pela arbitragem. Apesar do anúncio, a CBF ainda não oficializou a implantação, pois o projeto está em fase de estudos. A diretoria liderada por Samir Xaud, eleita em maio, tem demonstrado entusiasmo com a adoção da tecnologia. Um dos desafios é o custo de instalação, já que o sistema exige câmeras específicas e infraestrutura compatível em todos os estádios, para garantir isonomia entre os clubes.

A tecnologia atual do VAR custa mais de R$ 20 mil por partida. A CBF estima cerca de R$ 100 mil por jogo para a importação da tecnologia – com 12 câmeras especiais e instalações em estádios de diversos tamanhos e com diferentes características Brasil afora.

Além da tecnologia de impedimento, a reunião da CNC abordou dois temas recorrentes no futebol brasileiro: a qualidade dos gramados e a cera dos goleiros.

A expulsão de Léo Jardim, goleiro do Vasco, por retardar o jogo contra o Inter no último domingo (27), reacendeu o debate sobre atitudes antidesportivas. O caso está sendo analisado pela Comissão de Arbitragem, e a CBF já estuda medidas para coibir esse tipo de comportamento.

A condição dos gramados também foi alvo de críticas. Até o Allianz Parque, conhecido por seu gramado sintético, foi alvo de reclamações do técnico do Palmeiras, que apontou desgaste e irregularidades após sequência de eventos no estádio.

